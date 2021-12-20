Подходит ли Эвертон Виталию Миколенко?

Слишком много источников указывают на то, что уже в самое ближайшее время левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко сменит клубную прописку, и переберется на Туманный Альбион, где конкретный интерес к нему проявляет «Эвертон». Эта сделка должна стать, как уже поспешил заявить главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу, крупнейшей для киевлян с момента трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию». Тогда, напомним, вингер покинул Украину за 25 миллионов евро. Ныне в аспекте перехода Миколенко в прессе фигурирует чуть более скромная сумма – от 21 до 23 миллионов евро, причем в рассрочку.

Чего ждать от Миколенко в Англии, и подходит ли Виталию «Эвертон» в качестве следующего клуба в карьере? Давайте пробовать находить ответы вместе…

Сейчас правильный момент для ухода Миколенко из Динамо

Виталию Миколенко 22 года, и всевозможные отечественные эксперты уже устали повторять, что он перерос уровень нынешнего киевского «Динамо». Скорее, даже не самой команды, а украинской Премьер-лиги в целом. Поэтому единственным вызовом для Миколенко в карьере в Киеве, помимо хорошего оклада, оставались матчи еврокубков, где дела у «Динамо» в последнее время откровенно не идут. К примеру, в этом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов «бело-синие» сумели набрать лишь одно очко, заняв последнее место в группе. Да, в одном квартете с киевлянами оказалась безжалостная «Бавария», конкурировать с которой ныне сложно всем, однако с «Бенфикой» и откровенно кризисной «Барселоной» можно и нужно было набирать больше очков.

После того, как «Динамо» не пробилось даже в Лигу Европы, руководство клуба, похоже, наконец-то трезво и объективно оценило ситуацию – настало время расстаться с кем-то из лидеров, если за них предложат хорошие отступные. Виталий Миколенко – это тот футболист, от работы которого всерьез зависит качество игры «Динамо», но в теории его есть кем заменить в команде с надеждой на отсутствие в потере качества (уже сейчас, в частности, мелькают фамилии Дубинчака и Вивчаренко).

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко против Криштиану Роналду

Кроме того, Миколенко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уж никак не выделялся на фоне товарищей по команде с положительной стороны, а потому ждать, что в очередь за ним выстроятся «Реал», «Манчестер Сити» и «Интер» с «Миланом» братьям Суркисам вряд ли стоило. С учетом того, что именно сейчас, по оценкам Transfermarkt, Миколенко находится на пике своей трансферной стоимости (17 миллионов евро), руководство «Динамо» решило «ковать железо, не отходя от кассы». А что? Впереди у киевлян внутренние разборки с «Шахтером» в УПЛ и Кубке Украины, где команда Луческу должна справляться и без Миколенко, параллельно подыскивая и взращивая новых талантов на продажу. Именно для этого, по сути, и стоило звать Мирчу, который помимо результатов в том таки «Шахтере» помог еще и наладить трансферный конвейер игроков в топ-чемпионаты.

АПЛ и Эвертон выглядят логичным выбором

О лиге, которая подходит Виталию Миколенко лучше всего, можно спорить до хрипоты в голосе. Однако английский чемпионат – это турнир, от предложений сыграть в котором не отказываются. И с точки зрения физических способностей, Миколенко не стоит всерьез переживать за свое будущее на Туманном Альбионе. Виталий и в «Динамо» доказал, что может играть по 90 и даже 120 минут практически каждый третий день. Поэтому интенсивность матчей в АПЛ не должна стать для украинского левого защитника серьезным препятствием на пути к успеху. Другое дело, что трансфер именно в январе – штука непростая, так как наши игроки в такое время привыкли нежиться под солнышком где-то на пляжах Доминиканы, а тут придется работать, да не просто, а пахать в поте лица.

С другой стороны, вариант с «Эвертоном» - это своего рода «подушка безопасности» для Миколенко. Если Ярмоленко уходил из «Динамо» в один из топ-клубов своей страны – дортмундскую «Боруссию», то Виталий может оказаться в команде, переживающей кризис, а, следовательно, и потолок ожиданий от нее ныне не столь высок. В «Эвертоне», который пока прозябает в нижней половине турнирной таблицы, Миколенко априори получит большее право на ошибку, нежели в команде-гранде. А дальше лишь от самого украинца будет зависеть, насколько много критики или, наоборот, похвалы будет звучать в его сторону. Причем, если отечественных экспертов украинские игроки часто распекают за уровень понимания современного футбола, то в Англии с этим абсолютный порядок – условные Рой Кин, Гари Невилл или Джейми Каррагер не дадут Миколенко скучать, если он попадет под их «горячую руку».

Конкуренция в Эвертоне не будет чрезмерно жесткой

Ключевым левым фулбеком «Эвертона» в последние три сезона был французский легионер команды Люка Динь. Он стабильно проводил за «ирисок» минимум по три десятка матчей в каждом из трех последних розыгрышей английской Премьер-лиги, однако с приходом на тренерский мостик команды Рафаэля Бенитеса ситуация начала меняться. В какой-то момент в прессе и вовсе заговорили о конфликте между игроком и тренером, который разгорелся якобы из-за недовольства со стороны Диня стилем игры команды. Испанский коуч хочет видеть «Эвертон» более надежным в обороне, и «ириски» ныне в АПЛ «окапываются» едва ли не глубже остальных, в то время как французский фулбек всегда отличался качественной работой на атаку – например, в минувшем розыгрыше чемпионата именно Динь с 7 результативными передачами стал лучшим ассистентом «Эвертона».

Getty Images/Global Images Ukraine. В 17-м туре АПЛ Эвертон сыграл вничью с Челси

В последних матчах Динь не попадал в стартовый состав, и в январе существует большая вероятность его ухода из команды. По крайней мере, если клуб покупает Миколенко, то доверие к Бенитесу превышает веру в отдельно взятого футболиста, пускай даже француз и является одним из наиболее ценных активов команды.

Временно слева в обороне Бенитес использует номинального центрального защитника Бена Годфри, однако 23-летний футболист чувствует себя на этой позиции крайне неуютно. Достаточно будет сказать, что у Годфри правая рабочая нога, а потому играть слева в обороне ему априори непросто. В последних матчах против «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Челси», когда Бен выходил левым фулбеком, он отличался крайне невысоким числом удачных действий – лишь 56%, 57% и 50% его ТТД, соответственно, оказывались успешными, а это очень низкие цифры для игрока на такой позиции.

Именно поэтому зимой «Эвертону» очень необходим полноценный левый защитник, причем, судя по структуре игры Бенитеса, не столь ориентированный на атаку, как Динь. Виталий Миколенко выглядит весьма интересным вариантом для «ирисок», причем еще и очень доступным с точки зрения финансов. Условно, если Диня зимой «Эвертону» удастся продать, то денег хватит и чтобы полностью закрыть трансфер украинца, и еще с десяток миллионов евро должны остаться. Хотя в случае с Миколенко, напомним, слухи и вовсе говорят о покупке в рассрочку, так что на бумаге сделка выглядит весьма успешной для «Эвертона», да и самому Виталию не создаст дополнительных сложностей, так как ему не придется в спортивной борьбе вытеснять из состава Диня. За него это уже сделал Бенитес своим волевым решением.

Как вообще играет Эвертон?

При Бенитесе игровой стиль «Эвертона» можно охарактеризовать, как весьма осторожный и прагматичный, а вот какую-либо игровую расстановку называть приоритетной для испанца в стане «ирисок» пока, пожалуй, преждевременно. Чаще всего Рафаэль прибегал к использованию классической схемы 4-4-2, но также выпускал на поле и трех центральных защитников, особенно на старте сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Эвертон» - это одна из трех команд, которые имеют наименьшие средние значения по владению мячом. Показатель «ирисок» в 40,8% опережает лишь соответствующие значения у «Бернли» (39,2%) и «Ньюкасла» (40,1%). Это очень схоже со стилистикой «Динамо» в матчах Лиги чемпионов-2021/22, где средний показатель владения мячом у киевлян был одним из наименьших на групповой стадии – 41,7%.

Также у современного «Эвертона», кажется, нет цели загонять соперника прессингом. По интенсивности этого игрового компонента «ириски» вновь-таки лишь третьи с конца в АПЛ, с показателем PPDA в 15,6, что выше только, чем у «Ньюкасла» (15,91) и «Норвича» (15,77).

В то же время у коллектива Бенитеса есть свои достоинства и ставка делается на них: по перехватам «Эвертон» второй в АПЛ (787) после «Бернли» (825); по единоборствам в обороне – четвертый (1257) после «Лидса» (1465), «Вулверхэмптона» (1259) и «Брентфорда» (1258); по доле выигранных единоборств в обороне – второй (63%) после «Кристал Пэлас» (65%); по участиям в верховых единоборствах – четвертый (697) после «Брентфорда» (828), «Бернли» (799) и «Саутгемптона» (759).

Корреляция этих цифр со статистикой Миколенко в «Динамо» говорит о том, что украинец потенциально способен удачно интегрироваться в игру «Эвертона», как минимум с точки зрения защитных аспектов. Во всем, кроме верховой борьбы (там у Виталия лишь 40% выигранных дуэлей и в среднем лишь по 1,4 действию за 90 минут), показатели украинца практически соответствуют тем, которые есть у остальных защитников «ирисок», а того же Годфри в качестве флангового защитника Миколенко превосходит многократно.

Важно отмечать и то, что «Эвертон» имеет весьма высокий показатель ключевых передач в АПЛ – 62. Выше «ирисок» в этом компоненте лишь гранды «Манчестер Сити» (106), «Ливерпуль» (90), «Челси» (80) и «Манчестер Юнайтед» (71). 5 из 62 ключевых пасов в турнире за «Эвертон» выполнил Люка Динь. «Динамо» является лидером УПЛ по ключевым передачам (107), причем на счету Миколенко также 5 таких действий. Что правда, последнюю цифру можно рассматривать и с определенным скепсисом, так как в Лиге чемпионов нынешнего розыгрыша Миколенко не выполнил ни единой ключевой передачи. К слову и для понимания, ключевым пасом статистики называют передачу, создающую партнеру по команде явный голевой момент.

Поэтому в общих чертах, «Эвертон» Рафаэля Бенитеса – это команда, которая в основном предпочитает играть от соперника, делая ставку на оборону, но постоянно пребывающая в поиске момента для создания собственных голевых шансов. Насколько легко будет Миколенко интегрироваться в такой футбол? Кажется, что в «Динамо» и сборной Украины в поединках против грандов Виталий накопил немалый опыт подобных матчей, а потому он прекрасно представляет, с чем ему придется столкнуться. Куда важнее, как минимум на первых порах, которые и могут стать определяющими, для игрока станет ментальный фактор и умение находить с партнерами общий язык, причем как в прямом, так и в переносном понимании.

Чего ждать от Миколенко в АПЛ?

А вот это уже тот вопрос, на который ответ должен дать не автор материала, а сам футболист. За последние годы в Украине Миколенко выдали уйму авансов, и теперь Виталию предоставляется шанс наконец-то их реализовать. В отличие от Ярмоленко, в топ-чемпионат левый защитник «Динамо» отправляется в более молодом возрасте, а значит он все еще должен быть гибок и обучаем с точки зрения тактики и понимания футбола.

ФК Динамо. Виталий Миколенко

Для сборной Украины, в которой на бумаге нет проблем с левыми защитниками, но ни один из них не играет в топ-лиге, будет очень важно, если Миколенко сумеет закрепиться в «Эвертоне», и оправдает надежды Бенитеса. Главное только, чтобы самого испанского тренера в ближайшее время не настигла печальная участь, ведь результаты «ирисок» далеки от ожидаемых, а терпение у руководства клуба может лопнуть в любой момент. А переживать смену главного тренера по ходу дебютного сезона – это, пожалуй, даже хуже, чем вылетать из групповой стадии Лиги чемпионов с одним очком и одним забитым мячом в «активе»…