Луческу подтвердил переход игрока Динамо в Эвертон. Фамилию не назвал

Наставник Мирча Луческу, который сейчас находится в Румынии, в интервью местным СМИ заявил, что игрок «Динамо» продан в состав «Эвертона».

Фамилию тренер не назвал, но информация последних дней указывает, что это защитник Виталий Миколенко.

«Один из игроков «Динамо» переходит в «Эвертон». Это наибольший трансфер «Динамо» с момента продажи Андрея Ярмоленко. Уходит молодой игрок, и это пример для других».

«Очень важно давать молодым игрокам перспективу и возможность роста», - заявил Луческу.

На этот момент клубы официально трансфер не подтвердили.

Слева в обороне киевлян могут сыграть опытный Александр Караваев и молодой Константин Вивчаренко из юношеской команды. Кроме того, не исключено, что клуб вернет из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака.