Луческу подтвердил переход игрока Динамо в Эвертон. Фамилию не назвал

Ждем официального подтверждения трансфера Миколенко

  • 16.12.2021 19:41
  • 5311 просмотров
  • 19 комментариев
Луческу подтвердил переход игрока Динамо в Эвертон. Фамилию не назвал
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник Мирча Луческу, который сейчас находится в Румынии, в интервью местным СМИ заявил, что игрок «Динамо» продан в состав «Эвертона».

Фамилию тренер не назвал, но информация последних дней указывает, что это защитник Виталий Миколенко.

«Один из игроков «Динамо» переходит в «Эвертон». Это наибольший трансфер «Динамо» с момента продажи Андрея Ярмоленко. Уходит молодой игрок, и это пример для других».

«Очень важно давать молодым игрокам перспективу и возможность роста», - заявил Луческу.

На этот момент клубы официально трансфер не подтвердили.

Слева в обороне киевлян могут сыграть опытный Александр Караваев и молодой Константин Вивчаренко из юношеской команды. Кроме того, не исключено, что клуб вернет из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака.

Источник — Telekomsport.ro

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    elPadrino, 16.12.2021 19:48
    +13
    в добрый путь,Виталик,пора нашим и Туманный Альбион покорять
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:46
    +12
    Ого, круто конечно если выгорит
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 19:50
    +9
    dd dent, 16.12.2021 19:46
    Ого, круто конечно если выгорит
    Круто конечно, АПЛ все таки
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:55
    +6
    AK.228, 16.12.2021 19:50
    Круто конечно, АПЛ все таки
    Главное шоб заиграл, а то ярмо бедняга там томится, хотя $ немеряно дают
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 16.12.2021 20:00
    +4
    Удачи Виталию!) Странно что дед не сказал что при нем Миколенко раскрылся))
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 19:57
    +4
    dd dent, 16.12.2021 19:55
    Главное шоб заиграл, а то ярмо бедняга там томится, хотя $ немеряно дают
    Заиграет/не заиграет - этого никто не знает... Будем надеяться
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:59
    +3
    AK.228, 16.12.2021 19:57
    Заиграет/не заиграет - этого никто не знает... Будем надеяться
    Возраст нормальный, все вполне может сложиться, тут главное не тупить как Швед с адаптацией
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 16.12.2021 19:54
    +3
    скептически отношусь к этому трансферу....но это мое мнение.интересно будет понаблюдать
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 16.12.2021 20:32
    +2
    Напевно Супряга
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 19:49
    +2
    Интриган старый
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 16.12.2021 20:17
    +1
    Плохо что идет Миколенко именно сейчас в Эвертон, там Бенитес на грани увольнения, вполне вероятно что следующий сезон будет без него.
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    BestOf
    BestOf, 16.12.2021 20:44
    -1
    В свое время Лужный отлично вписался в защитную линию Арсенала. Надеемся, что и Виталий Миколенко повторит успех Олега Романовича в Англии
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 16.12.2021 20:34
    -1
    Луческу молодец..при другом наставнике мало вероятно чтоб кого-то продали..
    Ссылка
    inspekcha85
    inspekcha85, 16.12.2021 20:24
    -1
    А Луческу знает о том что он это заявил?А если это не утка,то остаётся только порадоваться за Виталия и пожелать ему удачи.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 20:20
    -1
    если дедушка так сказал, то это или не Миколенко, или этот трансфер - утка.
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    BestOf
    BestOf, 16.12.2021 20:45
    -2
    И, кстати, ждем возвращение Дубинчака из Днепра-1. Полностью готовая замена Виталию
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:41
    -2
    Удачи Виталику ! Заслужил !
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 16.12.2021 20:27
    -2
    Вітання Динамо та Миколенку! На черзі Бущан, Забарний, Циганков, Шапаренко. В Динамо дуже сильна школа.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 20:05
    -4
    Bulba_sumkin, 16.12.2021 20:00
    Удачи Виталию!) Странно что дед не сказал что при нем Миколенко раскрылся))
    Ещё не всё интервью опубликовали... Во второй части - конечно при нем ... Можно сказать он его заметил ещё в школе, когда Шахтер тренировал
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