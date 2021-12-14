«Может быть, да, а может быть, нет». В Динамо оценили слухи по Миколенко

Алексей Семененко не имеет конкретной информации

  • 14.12.2021 17:11
  • 2820 просмотров
  • 18 комментариев
«Может быть, да, а может быть, нет». В Динамо оценили слухи по Миколенко
© fcdynamo.kiev.ua

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко ничего не знает по поводу возможной продажи защитника Виталия Миколенко, однако не исключает, что трансфер может состояться.

«Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а может, и нет – мне президент такие вещи не говорит», - сказал Семененко.

Игрока связывают с переходом в английский «Эвертон».

Источник — FanDay

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    doctor who
    doctor who, 14.12.2021 18:09
    +1
    adidas77, 14.12.2021 17:59
    В отличии от тебя, у нормальных людей есть ещё реальная жизнь!
    Это ты здесь в карауле и на зарплате!
    Ты на сайт ua футбол устроился ?
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 17:38
    +1
    Український Крим, 14.12.2021 17:32
    Кажуть, що Шериф зацікавлений в підсиленні на наступну ЛЧ і Микола може перейти в Молдову.... Динамо скоріше за все найближчі років 10 в ЛЧ грати не буде
    То есть, кроты позорно загибаются от Шерифа, а шуточки вы отпускаете в адрес ДК?
    Ну ну
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    serge_kr
    serge_kr, 14.12.2021 17:27
    +1
    Кроме Черноморца никому не нужен этот Миколенко
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 14.12.2021 18:04
    0
    Короче торгуется Суркис...
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 14.12.2021 17:50
    0
    doctor who, 14.12.2021 17:44
    куда ты подевалась плакса adidas77 сумы ?на сайте футбол ua ты рыгала весь вечер и кудахтала когда вы с зарей одно очко взяли
    Она сильно расстроилась
    Ссылка
    doctor who
    doctor who, 14.12.2021 17:44
    0
    adidas77, 14.12.2021 17:37
    Естественно, это только Матвиенки и Степаненки на расхват в Европе!
    А Ковалнко разрывает Серию А
    куда ты подевалась плакса adidas77 сумы ?на сайте футбол ua ты рыгала весь вечер и кудахтала когда вы с зарей одно очко взяли
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 14.12.2021 17:34
    0
    Український Крим, 14.12.2021 17:32
    Кажуть, що Шериф зацікавлений в підсиленні на наступну ЛЧ і Микола може перейти в Молдову.... Динамо скоріше за все найближчі років 10 в ЛЧ грати не буде
    В Молдову перейти могут только игроки Копанки, которые слабее Шерифа
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 14.12.2021 17:33
    0
    dd dent, 14.12.2021 17:32
    А шо ж его маркт в 17 млн € оценивает?
    Да что ты объясняешь ордловцам. Их лучший украинец - это Коваленко, прости Господи
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 17:32
    0
    serge_kr, 14.12.2021 17:27
    Кроме Черноморца никому не нужен этот Миколенко
    А шо ж его маркт в 17 млн € оценивает?
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 14.12.2021 17:32
    0
    serge_kr, 14.12.2021 17:27
    Кроме Черноморца никому не нужен этот Миколенко
    Кажуть, що Шериф зацікавлений в підсиленні на наступну ЛЧ і Микола може перейти в Молдову.... Динамо скоріше за все найближчі років 10 в ЛЧ грати не буде
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 14.12.2021 17:25
    0
    "-Кто свидетель??
    -Я свидетель! А что случилось??" (с)
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 14.12.2021 17:23 (изменен)
    0
    Может да,может нет..И мелодия 7.40.Хава нагила Хава.....
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 17:59
    -1
    doctor who, 14.12.2021 17:44
    куда ты подевалась плакса adidas77 сумы ?на сайте футбол ua ты рыгала весь вечер и кудахтала когда вы с зарей одно очко взяли
    В отличии от тебя, у нормальных людей есть ещё реальная жизнь!
    Это ты здесь в карауле и на зарплате!
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 17:57
    -1
    doctor who, 14.12.2021 17:44
    куда ты подевалась плакса adidas77 сумы ?на сайте футбол ua ты рыгала весь вечер и кудахтала когда вы с зарей одно очко взяли
    Чудо огородное!
    Я на сайте не был в день матча ДК!
    Какие мои комментарии тебе причудились, рванина?
    Иди опохмелись стекломоем!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 14.12.2021 17:41
    -1
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 17:38
    -1
    Петр Яновский, 14.12.2021 17:33
    Да что ты объясняешь ордловцам. Их лучший украинец - это Коваленко, прости Господи
    Аталанта уже задумалась о потерянных 8ОО тыс наверное не раз
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 17:37
    -1
    serge_kr, 14.12.2021 17:27
    Кроме Черноморца никому не нужен этот Миколенко
    Естественно, это только Матвиенки и Степаненки на расхват в Европе!
    А Ковалнко разрывает Серию А
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 17:26
    -1
    Такую «новость» можно и не публиковать было
    Ссылка
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