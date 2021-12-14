«Может быть, да, а может быть, нет». В Динамо оценили слухи по Миколенко

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко ничего не знает по поводу возможной продажи защитника Виталия Миколенко, однако не исключает, что трансфер может состояться.
«Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а может, и нет – мне президент такие вещи не говорит», - сказал Семененко.
Источник — FanDay
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Это ты здесь в карауле и на зарплате!
Ну ну
А Ковалнко разрывает Серию А
-Я свидетель! А что случилось??" (с)
Это ты здесь в карауле и на зарплате!
Я на сайте не был в день матча ДК!
Какие мои комментарии тебе причудились, рванина?
Иди опохмелись стекломоем!
А Ковалнко разрывает Серию А
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