«Может быть, да, а может быть, нет». В Динамо оценили слухи по Миколенко

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко ничего не знает по поводу возможной продажи защитника Виталия Миколенко, однако не исключает, что трансфер может состояться.

«Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а может, и нет – мне президент такие вещи не говорит», - сказал Семененко.

Игрока связывают с переходом в английский «Эвертон».