Источник: Лидер Динамо перейдет в европейский клуб

Виталий Миколенко в ближайшее время покинет киевскую команду

  • 14.12.2021 13:28
  • 2653 просмотра
  • 26 комментариев
Источник: Лидер Динамо перейдет в европейский клуб
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

В ближайшие дни киевское «Динамо» расстанется с 22-летним левым защитником Виталием Миколенко.

В скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта. Ранее сообщалось, Миколенко может перейти в «Дженоа», который возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:37
    +5
    А этот европейский клуб знает об этом?
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 14.12.2021 13:31
    +4
    Ссылка
    prezidend
    prezidend, 14.12.2021 13:35
    +3
    Знов???
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 14.12.2021 13:58
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:48
    Ну по сравнению с шахтером , да . Игра хотя бы есть .
    А не « хто вище б‘є? Той краще грає»
    Вот я тебя сейчас попрошу в какой футбол играет шахтёр- и ты вместо ответа сольешься
    ааааааааааа))) С кем игра есть? С Минаем и Львовом? Как в с Шахтером дважды сыграли? Где была эта игра?
    Где она была в ЛЧ? 1 очко 1 гол за 6 матчей. Где ваша игра, клоун?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 13:56
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:39
    Рад за Виталика - лучший ЛЗ страны в большим отрывом, но в этом сезоне перестал прогрессировать !
    Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
    —-
    Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
    Венедиктову возьми
    ты, чепуха рыжая, по ней просто бредишь
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:44
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:43
    Та да , твою копанку с физруком у руля , и я бы наверное наказал
    У вас всё супер с игрой, главное нытика румына не увольняйте.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:42 (изменен)
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:39
    Рад за Виталика - лучший ЛЗ страны в большим отрывом, но в этом сезоне перестал прогрессировать !
    Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
    —-
    Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
    и взять на из место новых игроков !
    ————————————
    Иди ты играй, один х разницы не будет.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 14.12.2021 13:40 (изменен)
    +1
    шото токо об одном из Динамо такая утка.
    надо бы еще человек 5-6 отправить
    Ссылка
    Умник
    Умник, 14.12.2021 13:40
    +1
    И это только 2 день после тура в Упл.
    Следующиц черед игрока Шахтера переходить.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:58
    0
    Calm, 14.12.2021 13:56
    Венедиктову возьми
    ты, чепуха рыжая, по ней просто бредишь
    Шо ?
    Федя, если ты пишешь ответ на пост , он должен отвечать контексту . А не просто набор слов , бомж ты макеевский
    Выдохни клей , и давай по новой попробуй
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:56
    0
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:48
    Ну по сравнению с шахтером , да . Игра хотя бы есть .
    А не « хто вище б‘є? Той краще грає»
    Вот я тебя сейчас попрошу в какой футбол играет шахтёр- и ты вместо ответа сольешься
    Почему у вас автобусников нет игры, одноразовый «чемпион» это как использованный...
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 14.12.2021 13:56
    0
    Понеслась...
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 14.12.2021 13:56
    0
    Понеслась...
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 13:54
    0
    По заголовку думал Цыганков... ну или на худой конец Гармаш
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 13:54
    0
    и никакой он не лидер
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 13:54
    0
    Что? Где? Когда?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 14.12.2021 13:47
    0
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:39
    Рад за Виталика - лучший ЛЗ страны в большим отрывом, но в этом сезоне перестал прогрессировать !
    Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
    —-
    Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
    Почему ты оплеванный всегда на сайте ?
    Почему ты тут унижаешься ,а на матчи ДК в Киев с Лубнов своих не приезжаешь ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:40
    0
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:40
    Зачем ты с двух аккаунтов отписалась , малахольная ?
    Все же знают, что Гусман - твой Ник
    Ты опять таблетки забыла принять?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:41
    -1
    Умник, 14.12.2021 13:40
    И это только 2 день после тура в Упл.
    Следующиц черед игрока Шахтера переходить.
    В Мариуполь?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 14.12.2021 13:40
    -2
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:39
    Рад за Виталика - лучший ЛЗ страны в большим отрывом, но в этом сезоне перестал прогрессировать !
    Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
    —-
    Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
    Дубинчак есть.
    Ссылка
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