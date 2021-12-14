Источник: Лидер Динамо перейдет в европейский клуб

В ближайшие дни киевское «Динамо» расстанется с 22-летним левым защитником Виталием Миколенко.

В скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта. Ранее сообщалось, Миколенко может перейти в «Дженоа», который возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.