Источник: Лидер Динамо перейдет в европейский клуб

В ближайшие дни киевское «Динамо» расстанется с 22-летним левым защитником Виталием Миколенко.
В скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта. Ранее сообщалось, Миколенко может перейти в «Дженоа», который возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А не « хто вище б‘є? Той краще грає»
Вот я тебя сейчас попрошу в какой футбол играет шахтёр- и ты вместо ответа сольешься
Где она была в ЛЧ? 1 очко 1 гол за 6 матчей. Где ваша игра, клоун?
Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
—-
Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
ты, чепуха рыжая, по ней просто бредишь
Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
—-
Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
————————————
Иди ты играй, один х разницы не будет.
надо бы еще человек 5-6 отправить
Следующиц черед игрока Шахтера переходить.
ты, чепуха рыжая, по ней просто бредишь
Федя, если ты пишешь ответ на пост , он должен отвечать контексту . А не просто набор слов , бомж ты макеевский
Выдохни клей , и давай по новой попробуй
А не « хто вище б‘є? Той краще грає»
Вот я тебя сейчас попрошу в какой футбол играет шахтёр- и ты вместо ответа сольешься
Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
—-
Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
Почему ты тут унижаешься ,а на матчи ДК в Киев с Лубнов своих не приезжаешь ?
Все же знают, что Гусман - твой Ник
Следующиц черед игрока Шахтера переходить.
Так что смена обстановки, пойдёт ему на пользу, особенно если клуб из ТОП 5 чемпионата
—-
Так же этот состав Динамо, немного пресытился, так что будет плюсом отпустить несколько человек из основы и взять на из место новых игроков !
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