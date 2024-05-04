Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве

Как стало известно Sport.ua, в 2024 году УАФ планирует выделить на функционирование областных ассоциаций футбола, Комитетов и органов управления этой организации более 56 миллионов гривен, а расходы на содержание персонала составят более 86 миллионов гривен.

Недешевым будет и содержание Дома футбола и УТК имени Виктора Банникова – более 35 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку. Финансовая смета УАФ на 2024 год в целом будет составлять более одного миллиарда гривен.