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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 12:14 | Обновлено 04 мая 2024, 12:25
85
0

Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве

Функционеры также средствами обделены не будут

04 мая 2024, 12:14 | Обновлено 04 мая 2024, 12:25
85
0
Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве
УАФ. Дом футбола

Как стало известно Sport.ua, в 2024 году УАФ планирует выделить на функционирование областных ассоциаций футбола, Комитетов и органов управления этой организации более 56 миллионов гривен, а расходы на содержание персонала составят более 86 миллионов гривен.

Недешевым будет и содержание Дома футбола и УТК имени Виктора Банникова – более 35 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку. Финансовая смета УАФ на 2024 год в целом будет составлять более одного миллиарда гривен.

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инсайд Дом футбола Украинская ассоциация футбола
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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