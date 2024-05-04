Украина. Первая лига04 мая 2024, 12:15 | Обновлено 04 мая 2024, 12:21
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Эпицентр – Полтава, Кудровка-Нива Б – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 мая трансляцию поединков Первой лиги
04 мая 2024, 12:15 | Обновлено 04 мая 2024, 12:21
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4 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 4 мая, 25-й тур
Чемпионская группа
- 13:00. Эпицентр – Полтава
- 14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец
- 14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь
Группа выбывания
- 12:00. Чернигов – Буковина
- 12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
- 13:30. Горняк-Спорт – Хуст
Турнирная таблица
12:00. Чернигов – Буковина
12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
13:00. Эпицентр – Полтава
13:30. Горняк-Спорт – Хуст
14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец
14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь
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