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Чемпионат Украины
Эпицентр
04.05.2024 13:00 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
04 мая 2024, 12:15 | Обновлено 04 мая 2024, 12:21
27
0

Эпицентр – Полтава, Кудровка-Нива Б – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 мая трансляцию поединков Первой лиги

04 мая 2024, 12:15 | Обновлено 04 мая 2024, 12:21
27
0
Эпицентр – Полтава, Кудровка-Нива Б – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

4 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 4 мая, 25-й тур

Чемпионская группа

  • 13:00. Эпицентр – Полтава
  • 14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец
  • 14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь

Группа выбывания

  • 12:00. Чернигов – Буковина
  • 12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
  • 13:30. Горняк-Спорт – Хуст

Турнирная таблица

12:00. Чернигов – Буковина

12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

13:00. Эпицентр – Полтава

13:30. Горняк-Спорт – Хуст

14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец

14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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