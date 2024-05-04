Эпицентр – Полтава, Кудровка-Нива Б – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

4 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 4 мая, 25-й тур

Чемпионская группа

13:00. Эпицентр – Полтава

14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец

14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь

Группа выбывания

12:00. Чернигов – Буковина

12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

13:30. Горняк-Спорт – Хуст

Турнирная таблица

12:00. Чернигов – Буковина

12:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

13:00. Эпицентр – Полтава

13:30. Горняк-Спорт – Хуст

14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Ингулец

14:30. Прикарпатье – ФСК Мариуполь