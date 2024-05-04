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Чемпионат Украины
Эпицентр
04.05.2024 13:00 – FT 3 : 2
Полтава
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Украина. Первая лига
04 мая 2024, 17:05 | Обновлено 04 мая 2024, 18:28
817
0

Ингулец близок к выходу в УПЛ, Эпицентр идет к переходным матчам

Сезон Первой лиги близок к завершению

04 мая 2024, 17:05 | Обновлено 04 мая 2024, 18:28
817
0
Ингулец близок к выходу в УПЛ, Эпицентр идет к переходным матчам
ФК Ингулец

Ингулец в матче Первой лиги обыграл Кудровку со счетом 3:0 и максимально приблизился к прямому выходу в УПЛ вслед за Карпатами. Команда идет второй с 58 очками, у Левого берега 49 пунктов за три тура до конца.

Левый берег уже гарантировал себе переходные матчи, а в топ-4 пока идет Эпицентр, который близок к переходным матчам за право выйти в УПЛ.

Первая лига. Чемпионская группа, 7-й тур

Кудровка-Нива – Ингулец 0:3
Голы: Ситало, 36, 75, Квасов, 84

Эпицентр – Полтава 3:2
Голы: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусич, 5, Щербак, 26

Прикарпатье – Мариуполь 1:0
Гол: Хома, 47

Группа выбывания

Чернигов – Буковина 1:5
Голы: Мироненко, 31 – Андрейчук, 21, 53, 60, Гончарук, 28, Новотрясов, 47

Диназ – Нива 2:0
Голы: Новиков, 24, Борисенко, 87

Горняк-Спорт – Хуст 0:2
Голы: Приходько, 31, 56

Турнирная таблица

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Кудровка-Нива Бузовая Ингулец Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Прикарпатье Ивано-Франковск Мариуполь Чернигов-ШВСМ Буковина Черновцы Диназ Вышгород Нива Тернополь Горняк-Спорт Хуст
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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