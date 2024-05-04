Ингулец близок к выходу в УПЛ, Эпицентр идет к переходным матчам

Ингулец в матче Первой лиги обыграл Кудровку со счетом 3:0 и максимально приблизился к прямому выходу в УПЛ вслед за Карпатами. Команда идет второй с 58 очками, у Левого берега 49 пунктов за три тура до конца.

Левый берег уже гарантировал себе переходные матчи, а в топ-4 пока идет Эпицентр, который близок к переходным матчам за право выйти в УПЛ.

Первая лига. Чемпионская группа, 7-й тур

Кудровка-Нива – Ингулец 0:3

Голы: Ситало, 36, 75, Квасов, 84

Эпицентр – Полтава 3:2

Голы: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусич, 5, Щербак, 26

Прикарпатье – Мариуполь 1:0

Гол: Хома, 47

Группа выбывания

Чернигов – Буковина 1:5

Голы: Мироненко, 31 – Андрейчук, 21, 53, 60, Гончарук, 28, Новотрясов, 47

Диназ – Нива 2:0

Голы: Новиков, 24, Борисенко, 87

Горняк-Спорт – Хуст 0:2

Голы: Приходько, 31, 56

Турнирная таблица