Ингулец близок к выходу в УПЛ, Эпицентр идет к переходным матчам
Сезон Первой лиги близок к завершению
Ингулец в матче Первой лиги обыграл Кудровку со счетом 3:0 и максимально приблизился к прямому выходу в УПЛ вслед за Карпатами. Команда идет второй с 58 очками, у Левого берега 49 пунктов за три тура до конца.
Левый берег уже гарантировал себе переходные матчи, а в топ-4 пока идет Эпицентр, который близок к переходным матчам за право выйти в УПЛ.
Первая лига. Чемпионская группа, 7-й тур
Кудровка-Нива – Ингулец 0:3
Голы: Ситало, 36, 75, Квасов, 84
Эпицентр – Полтава 3:2
Голы: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусич, 5, Щербак, 26
Прикарпатье – Мариуполь 1:0
Гол: Хома, 47
Группа выбывания
Чернигов – Буковина 1:5
Голы: Мироненко, 31 – Андрейчук, 21, 53, 60, Гончарук, 28, Новотрясов, 47
Диназ – Нива 2:0
Голы: Новиков, 24, Борисенко, 87
Горняк-Спорт – Хуст 0:2
Голы: Приходько, 31, 56
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