Де Дзерби вошел в топ-50 тренеров 2021 года по версии Four Four Two

Украинцев или других представителей из УПЛ в рейтинге нет

  • 26.12.2021 21:56
  • 765 просмотров
  • 16 комментариев
Де Дзерби вошел в топ-50 тренеров 2021 года по версии Four Four Two
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Известное британское издание Four Four Two, подводя итоги уходящего года, определило список из 50 лучших тренеров мирового футбола.

В нем нашлось место для одного представителя украинской Премьер-лиги – главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который первую часть года провел в итальянском «Сассуоло», помещен на 45-ю позицию.

«Команда Роберто Де Дзерби «Сассуоло» в прошлом сезоне была замечательной. Они много атаковали, прессинговали, чтобы создавать моменты, и были стойкими в обороне. Но, пожалуй, самое многообещающее в этом молодом тренере – сейчас он работает в «Шахтере» - это то, что он, кажется, извлекает максимум из всех, с кем работает. Его гений помог выйти на новый уровень таким игроками, как Жереми Бога и Мануэль Локателли. Они превратились в футболистов, которых мы всегда хотим видеть, когда речь идет об увлекательном футболе. Сейчас все взгляды будут прикованы к тому, что он делает в Украине», - пишет издание о заслугах Де Дзерби.

Украинских наставников, либо других представителей УПЛ в рейтинге нет.

Отметим, что в топ-5 тренеров 2021 года по версии Four Four Two вошли: Ханс-Дитер Флик (5), Антонио Конте (4), Юрген Клопп (3), Томас Тухель (2) и Хосеп Гвардиола (1).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Источник — FourFourTwo

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 26.12.2021 22:03
    +2
    Де Дзербі є Вернидуба нема... такий собі рейтинг.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 26.12.2021 22:50
    +1
    Де зерби в топе. Вернидуб котрый дрючил его в ЛЧ:»ну да, пошёл я нахер»
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    Lion
    Lion, 26.12.2021 22:47
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.12.2021 22:22
    Настолько известное издание, что я первый раз про него слышу.
    Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
    Если ты об этом издании не слышал, то это ни о чём не говорит...
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 22:38 (изменен)
    +1
    Где Максимов с Ворсклы ?
    Он Динамо в этом сезоне унизил!
    Ссылка
    Луис Фамильярд
    online
    Луис Фамильярд, 26.12.2021 22:51
    0
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
    советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол kin g-b all.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
    работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 26.12.2021 22:49
    0
    - * -, 26.12.2021 22:45
    Он первый в ПМР и Молдове.)
    Похоже что там умеют играть в футбол.
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    - * -
    online
    - * -, 26.12.2021 22:45
    0
    ди л, 26.12.2021 22:31
    Вернидуб тоді повинен очолювати цей рейтинг
    Он первый в ПМР и Молдове.)
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    ди л
    ди л, 26.12.2021 22:31
    0
    Вернидуб тоді повинен очолювати цей рейтинг
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 26.12.2021 22:27
    0
    Автор сего шедевра Марк Уайт. О нем: Марк Уайт был штатным автором FourFourTwo с января 2020 года, он писал статьи как в Интернете, так и для журнала. Он заядлый игрок в серии Football Manager и каждый год создает аккаунты в Твиттере для своей команды FPL, прежде чем терять интерес к своей команде каждый сентябрь.
    -----------------------------------------
    Какой-то местный дрочер-дурачок.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 26.12.2021 22:25
    0
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.12.2021 22:22
    0
    Настолько известное издание, что я первый раз про него слышу.
    Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
    Ссылка
    Alex K
    online
    Alex K, 26.12.2021 22:51
    -1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.12.2021 22:22
    Настолько известное издание, что я первый раз про него слышу.
    Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
    Ты ж, видимо, важный человек в мире футбола, и от того слышал ты или нет об издании, зависит его известность
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    Witcher
    online
    Witcher, 26.12.2021 22:32
    -1
    ди л, 26.12.2021 22:31
    Вернидуб тоді повинен очолювати цей рейтинг
    Так такие рейтинги помазаны понимаешь да? Тут главное не результат
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.12.2021 22:09
    -1
    Darkness1984, 26.12.2021 22:07
    50-?
    Тебе платят за твои унижения на сайте ?
    Ты в Лубнах сейчас ?
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 26.12.2021 22:07
    -1
    50-?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.12.2021 22:03
    -1
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 26.12.2021 22:35
    -2
    Но, пожалуй, самое многообещающее в этом молодом тренере - сейчас в «Шахтере» - это то, что он, кажется, извлекает максимум из всех, с кем работает.
    --------------------------------------------
    Если верить автору, то то, что Шахтер показал этой осенью в Европе, это максимум.
    Ссылка
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