Де Дзерби вошел в топ-50 тренеров 2021 года по версии Four Four Two

Известное британское издание Four Four Two, подводя итоги уходящего года, определило список из 50 лучших тренеров мирового футбола.

В нем нашлось место для одного представителя украинской Премьер-лиги – главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который первую часть года провел в итальянском «Сассуоло», помещен на 45-ю позицию.

«Команда Роберто Де Дзерби «Сассуоло» в прошлом сезоне была замечательной. Они много атаковали, прессинговали, чтобы создавать моменты, и были стойкими в обороне. Но, пожалуй, самое многообещающее в этом молодом тренере – сейчас он работает в «Шахтере» - это то, что он, кажется, извлекает максимум из всех, с кем работает. Его гений помог выйти на новый уровень таким игроками, как Жереми Бога и Мануэль Локателли. Они превратились в футболистов, которых мы всегда хотим видеть, когда речь идет об увлекательном футболе. Сейчас все взгляды будут прикованы к тому, что он делает в Украине», - пишет издание о заслугах Де Дзерби.

Украинских наставников, либо других представителей УПЛ в рейтинге нет.

Отметим, что в топ-5 тренеров 2021 года по версии Four Four Two вошли: Ханс-Дитер Флик (5), Антонио Конте (4), Юрген Клопп (3), Томас Тухель (2) и Хосеп Гвардиола (1).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.