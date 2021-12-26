Де Дзерби вошел в топ-50 тренеров 2021 года по версии Four Four Two

Известное британское издание Four Four Two, подводя итоги уходящего года, определило список из 50 лучших тренеров мирового футбола.
В нем нашлось место для одного представителя украинской Премьер-лиги – главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который первую часть года провел в итальянском «Сассуоло», помещен на 45-ю позицию.
«Команда Роберто Де Дзерби «Сассуоло» в прошлом сезоне была замечательной. Они много атаковали, прессинговали, чтобы создавать моменты, и были стойкими в обороне. Но, пожалуй, самое многообещающее в этом молодом тренере – сейчас он работает в «Шахтере» - это то, что он, кажется, извлекает максимум из всех, с кем работает. Его гений помог выйти на новый уровень таким игроками, как Жереми Бога и Мануэль Локателли. Они превратились в футболистов, которых мы всегда хотим видеть, когда речь идет об увлекательном футболе. Сейчас все взгляды будут прикованы к тому, что он делает в Украине», - пишет издание о заслугах Де Дзерби.
Украинских наставников, либо других представителей УПЛ в рейтинге нет.
Отметим, что в топ-5 тренеров 2021 года по версии Four Four Two вошли: Ханс-Дитер Флик (5), Антонио Конте (4), Юрген Клопп (3), Томас Тухель (2) и Хосеп Гвардиола (1).
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Источник — FourFourTwo
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Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
Он Динамо в этом сезоне унизил!
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол kin g-b all.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Какой-то местный дрочер-дурачок.
Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
Интересно, у них есть адекватное объяснение, почему нет Вернидуба в рейтинге?
Ты в Лубнах сейчас ?
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Если верить автору, то то, что Шахтер показал этой осенью в Европе, это максимум.
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