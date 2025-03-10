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  4. ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 21:10 | Обновлено 10 марта 2025, 21:38
792
0

ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером

Бразильский хавбек будет играть в футболке с номером 30

10 марта 2025, 21:10 | Обновлено 10 марта 2025, 21:38
792
0
ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

19-летний полузащитник Алиссон Сантана, который перешел из бразильского «Атлетико Минейро» в «Шахтер», взял себе игровой номер 30 в донецком клубе.

Вингер молодежной сборной Бразилии стал третьим новичком «горняков» в этом году. Контракт горняков с бразильцем рассчитан до 2030 года.

Сантана Лопиш да Фонсека Алиссон (Santana Lopes da Fonseca Alisson) родился 21 сентября 2005 года в Кашуэйринье (Бразилия). Рост: 183 см. Правый полузащитник в своей карьере играл только за «Атлетико Минейро» (2023–2025).

Алиссон Сантана – воспитанник академии «Атлетико Минейро». В августе 2022 он подписал первый профессиональный контракт с клубом, а в июле 2023 дебютировал в главной команде. В общей сложности провел за основной состав «гало» 42 матча (24 в чемпионате Бразилии, 6 в Копа Либертадорес, 4 в Кубке Бразилии, 8 в чемпионате Минейро), забил 3 мяча. Чемпион штата Минас-Жерайс (2024).

С января 2025 года выступает за сборную Бразилии U-20 (8 матчей, 1 гол), в составе которой стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки 2025 U-20.

ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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