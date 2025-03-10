Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИССОН: «Шахтер? Мечтал играть в таком клубе. Люблю творить магию с мячом»
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:49 | Обновлено 10 марта 2025, 21:32
388
0

АЛИССОН: «Шахтер? Мечтал играть в таком клубе. Люблю творить магию с мячом»

Бразильский новичок рассказал о своем трансфере в донецкий клуб

10 марта 2025, 20:49 | Обновлено 10 марта 2025, 21:32
388
0
АЛИССОН: «Шахтер? Мечтал играть в таком клубе. Люблю творить магию с мячом»
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Бразильский новичок «Шахтера» Алиссон Сантана рассказал о своем переходе из «Атлетико Минейро» в донецкий клуб:

«Как и все бразильцы, я в первую очередь люблю идти в дриблинг и творить магию с мячом, также играть на атаку в целом, отдавать голевые передачи, находить свободные зоны. Еще есть хорошая скорость и поставленный удар – люблю бить по воротам и брать на себя инициативу. Так что я довольно разносторонний игрок в атакующей фазе.

Очень рад присоединиться к команде. Я действительно счастлив быть здесь – с самого детства мечтал играть в Европе, на высоком уровне, в таком большом клубе, как «Шахтер». И я надеюсь, что смогу начать свои выступления как можно скорее, чтобы быть полезным команде на футбольном поле.

Уже в течение сезона я слышал разговоры о заинтересованности Шахтера. Конечно, для меня это было честью, это мне льстило. В ходе чемпионата я пытался набирать как можно лучшую форму, чтобы доказать, что слухи не напрасны, чтобы перейти в команду как можно скорее. И я рад, что сумел реализоваться, чтобы это стало реальностью.

Прежде всего, хотел бы получить настолько много трофеев, сколько команда в принципе сможет выиграть за этот период. Также, конечно, хочу внести свой вклад в историю клуба – забивать мячи, отдавать голевые передачи, быть важным игроком на поле и незаменимым за его пределами».

По теме:
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кадровых проблем нет. Проведению матча Динамо – Заря ничего не угрожает
ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Алиссон Сантана Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму
Футбол | 10 марта 2025, 14:39 19
Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму
Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму

Алиссон Сантана покидает «Атлетико Минейро»

«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
Бокс | 10 марта 2025, 01:18 2
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына

Даниэль проведет поединок против Александра Усика

Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2025, 01:36
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Бокс | 10.03.2025, 09:20
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника
Футбол | 10.03.2025, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 24
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 9
Футбол
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем