АЛИССОН: «Шахтер? Мечтал играть в таком клубе. Люблю творить магию с мячом»

Бразильский новичок «Шахтера» Алиссон Сантана рассказал о своем переходе из «Атлетико Минейро» в донецкий клуб:

«Как и все бразильцы, я в первую очередь люблю идти в дриблинг и творить магию с мячом, также играть на атаку в целом, отдавать голевые передачи, находить свободные зоны. Еще есть хорошая скорость и поставленный удар – люблю бить по воротам и брать на себя инициативу. Так что я довольно разносторонний игрок в атакующей фазе.

Очень рад присоединиться к команде. Я действительно счастлив быть здесь – с самого детства мечтал играть в Европе, на высоком уровне, в таком большом клубе, как «Шахтер». И я надеюсь, что смогу начать свои выступления как можно скорее, чтобы быть полезным команде на футбольном поле.

Уже в течение сезона я слышал разговоры о заинтересованности Шахтера. Конечно, для меня это было честью, это мне льстило. В ходе чемпионата я пытался набирать как можно лучшую форму, чтобы доказать, что слухи не напрасны, чтобы перейти в команду как можно скорее. И я рад, что сумел реализоваться, чтобы это стало реальностью.

Прежде всего, хотел бы получить настолько много трофеев, сколько команда в принципе сможет выиграть за этот период. Также, конечно, хочу внести свой вклад в историю клуба – забивать мячи, отдавать голевые передачи, быть важным игроком на поле и незаменимым за его пределами».