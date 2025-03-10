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  4. ШЕВЧЕНКО: «Мне звонил Срна, но после этого я трубку не брал»
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:25 |
2718
1

ШЕВЧЕНКО: «Мне звонил Срна, но после этого я трубку не брал»

Алексей вспомнил, как покинул «Шахтер»

10 марта 2025, 22:25 |
2718
1
ШЕВЧЕНКО: «Мне звонил Срна, но после этого я трубку не брал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Шевченко

Бывший вратарь «Шахтера» Алексей Шевченко вспомнил об уходе из клуба в 2023 году

«Тогда Шахтер приобрел Дмитрия Ризныка, было непонятно, переходит ли куда-то Анатолий Трубин, к тому же Андрей Пятов собирался еще продолжать играть. Я поговорил с ребятами, понял, что буду четвертым вратарем, и решил, что меня такое не устраивает.

Мне звонил Дарио Срна, я сообщил, что не планирую оставаться. После этого я трубку от него не брал. Ну что я буду на скамейке до 40 лет сидеть что ли?», – вспомнил Шевченко.

Ранее Алексей Шевченко, который сейчас играет за казахстанский «Окжетпес», рассказал о схемах выплаты зарплат в киевском «Динамо» образца 2014 года.

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Алексей Шевченко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дарио Срна
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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PullBen
Ну якщо йому підходить варіант грати в нн лізі то його діло, все ж іноді краще так чим бути четвертим голкіпером в клубі, шансів зіграти дорівнюють нулю
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