ШЕВЧЕНКО: «Мне звонил Срна, но после этого я трубку не брал»
Алексей вспомнил, как покинул «Шахтер»
Бывший вратарь «Шахтера» Алексей Шевченко вспомнил об уходе из клуба в 2023 году
«Тогда Шахтер приобрел Дмитрия Ризныка, было непонятно, переходит ли куда-то Анатолий Трубин, к тому же Андрей Пятов собирался еще продолжать играть. Я поговорил с ребятами, понял, что буду четвертым вратарем, и решил, что меня такое не устраивает.
Мне звонил Дарио Срна, я сообщил, что не планирую оставаться. После этого я трубку от него не брал. Ну что я буду на скамейке до 40 лет сидеть что ли?», – вспомнил Шевченко.
Ранее Алексей Шевченко, который сейчас играет за казахстанский «Окжетпес», рассказал о схемах выплаты зарплат в киевском «Динамо» образца 2014 года.
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