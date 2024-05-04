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  4. Минус экс-тренер Шахтера. У Баварии осталось 3 кандидата взамен Тухелю
Германия
04 мая 2024, 13:07 | Обновлено 04 мая 2024, 13:47
386
0

Минус экс-тренер Шахтера. У Баварии осталось 3 кандидата взамен Тухелю

Мюнхенцы выбирают нового наставника

04 мая 2024, 13:07 | Обновлено 04 мая 2024, 13:47
386
0
Минус экс-тренер Шахтера. У Баварии осталось 3 кандидата взамен Тухелю
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В мюнхенской «Баварии» сузили круг претендентов на пост главного тренера команды после предстоящего ухода из нее немца Томаса Тухеля.

Сообщается, что в шорт-листе баварцев остаются Хулен Лопетеги, Рогер Шмидт из «Бенфики», за которую играет украинец Анатолий Трубин, а также Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что в «Баварии» окончательно отказались от кандидатуры итальянца Роберто Де Дзерби из «Брайтона», который ранее тренировал донецкий «Шахтер».

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг Рогер Шмидт Роберто Де Дзерби
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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