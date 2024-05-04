Минус экс-тренер Шахтера. У Баварии осталось 3 кандидата взамен Тухелю

В мюнхенской «Баварии» сузили круг претендентов на пост главного тренера команды после предстоящего ухода из нее немца Томаса Тухеля.

Сообщается, что в шорт-листе баварцев остаются Хулен Лопетеги, Рогер Шмидт из «Бенфики», за которую играет украинец Анатолий Трубин, а также Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что в «Баварии» окончательно отказались от кандидатуры итальянца Роберто Де Дзерби из «Брайтона», который ранее тренировал донецкий «Шахтер».