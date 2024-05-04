ВИДЕО. Команда украинца в Португалии досадно проиграла и вылетела из элиты

Вечером 3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалия.

Команда Визела програла на выезде Морейрейсе (0:1) и понизилась в классе.

Украинский защитник Орест Лебеденко вышел на замену у гостей на 58-й минуте.

Визела является аутсайдером лиги (22 очка) и потеряла даже теоретические шансы на выживание.

Чемпионат Португалии

32-й тур, 3 мая

Морейренсе – Визела – 1:0

Гол: Офори, 23

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