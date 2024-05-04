03.05.2024 22:15 – FT 1 : 0
Португалия04 мая 2024, 12:51 | Обновлено 04 мая 2024, 12:56
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ВИДЕО. Команда украинца в Португалии досадно проиграла и вылетела из элиты
Орест Лебеденко вышел на замену за Визелу в матче против Морейренсе
04 мая 2024, 12:51 | Обновлено 04 мая 2024, 12:56
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Вечером 3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалия.
Команда Визела програла на выезде Морейрейсе (0:1) и понизилась в классе.
Украинский защитник Орест Лебеденко вышел на замену у гостей на 58-й минуте.
Визела является аутсайдером лиги (22 очка) и потеряла даже теоретические шансы на выживание.
Чемпионат Португалии
32-й тур, 3 мая
Морейренсе – Визела – 1:0
Гол: Офори, 23
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|31
|26
|3
|2
|89 - 29
|81
|2
|Бенфика
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3
|Порту
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4
|Брага
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5
|Витория Гимараеш
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7
|Арока
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8
|Фамаликау
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9
|Каза Пия
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10
|Фаренсе
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|11
|Эшторил
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|12
|Риу Аве
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|14
|Боавишта
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15
|Эштрела Амадора
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17
|Шавеш
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18
|Визела
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Офори (Морейренсе).
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