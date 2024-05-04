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Чемпионат Португалии
Морейренсе
03.05.2024 22:15 – FT 1 : 0
Визела
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 мая 2024, 12:51 | Обновлено 04 мая 2024, 12:56
488
0

ВИДЕО. Команда украинца в Португалии досадно проиграла и вылетела из элиты

Орест Лебеденко вышел на замену за Визелу в матче против Морейренсе

04 мая 2024, 12:51 | Обновлено 04 мая 2024, 12:56
488
0
ВИДЕО. Команда украинца в Португалии досадно проиграла и вылетела из элиты
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Вечером 3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалия.

Команда Визела програла на выезде Морейрейсе (0:1) и понизилась в классе.

Украинский защитник Орест Лебеденко вышел на замену у гостей на 58-й минуте.

Визела является аутсайдером лиги (22 очка) и потеряла даже теоретические шансы на выживание.

Чемпионат Португалии

32-й тур, 3 мая

Морейренсе – Визела – 1:0

Гол: Офори, 23

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 31 26 3 2 89 - 29 81
2 Бенфика 31 24 4 3 71 - 25 76
3 Порту 31 19 6 6 57 - 26 63
4 Брага 31 19 5 7 64 - 44 62
5 Витория Гимараеш 31 18 6 7 46 - 32 60
6 Морейренсе 32 14 7 11 33 - 34 49
7 Арока 31 13 6 12 53 - 42 45
8 Фамаликау 31 8 12 11 33 - 39 36
9 Каза Пия 31 9 8 14 33 - 44 35
10 Фаренсе 31 9 7 15 42 - 44 34
11 Эшторил 31 9 6 16 46 - 52 33
12 Риу Аве 31 5 17 9 33 - 39 32
13 Жил Висенте 31 8 8 15 39 - 50 32
14 Боавишта 31 7 9 15 35 - 57 30
15 Эштрела Амадора 31 6 11 14 32 - 49 29
16 Портимоненсе 31 7 7 17 34 - 66 28
17 Шавеш 31 5 8 18 31 - 65 23
18 Визела 32 4 10 18 30 - 64 22
Полная таблица

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Офори (Морейренсе).
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чемпионат Португалии по футболу Морейренсе Визела видео голов и обзор Орест Лебеденко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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