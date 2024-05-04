Бывший украинский теннисист и действующий военнослужащий Центра специальных операций СБУ «Альфа» Сергей Стаховский рассказал, что думает о выезде украинских футболистов за границу.

– В обществе есть определенная претензия к украинским футболистам из-за того, что они могут свободно выезжать за границу, играть в иностранных командах, но, будем откровенны, не все играют в топовых командах. Правильное ли это решение, как вы считаете?

– Мы же все болеем, когда играет национальная сборная и когда они, выходя на Евро, обыграли Исландию. Для того, чтобы в этой сборной были кадры, которые качественно соответствуют уровню футбола в мире, нам надо, чтобы как можно больше наших футболистов играли за рубежом.

Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель ведения бизнеса, потому что любой спорт – это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают качественный футбол в Украине.

Здесь вопрос очень общий, но у нас есть целое министерство, которое должно создавать и вести политику именно по спорту и не только по футболу. У нас есть огромное количество других видов спорта, которым надо давать достаточно времени и внимания.

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