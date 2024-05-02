Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 13:00 матч 27-го тура УПЛ
В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 27-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
«Рух» занимает 5 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 44 очка.
Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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