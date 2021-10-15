Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в США

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в 1/4 финала хардового турнира ITF в Ранчо-Санта-Фе (США).
Во втором раунде Козлова в трех сетах обыграла американку Кайлу Дэй.
В матче 1/4 финала Козлова сразится против третьей сеяной Мэдисон Бренгл из США.
Ранчо-Санта-Фе. 2-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Кайла Дэй (США) – 2:6, 6:3, 6:2
Источник — Sport.ua
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