Украинская теннисистка сыграла в финале хардового турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Анита Сагдиева сыграла в финале хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего (США) в парном разряде.

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Скарлетт Николсон (Канада), получившие четвертый номер посева, в финальном поединке уступили третьему сеяному тандему Лили Файркло (Австралия) / Эрин Каэтано (США).

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Скарлетт Николсон (Канада) [4] – Лили Файркло (Австралия) / Эрин Каэтано (США) [3] – 3:6, 5:7

Для украинской теннисистки это был четвертый по счету в этом сезоне хардовый турнир категории ITF W15 в Сан-Диего (США). Дважды Анита Сагдиева в решающем поединке праздновала победу и дважды терпела поражение.