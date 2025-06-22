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ITF
22 июня 2025, 03:21 | Обновлено 22 июня 2025, 03:22
54
0

Украинская теннисистка сыграла в финале хардового турнира в Сан-Диего

Анита Сагдиева и Скарлетт Николсон уступили тандему Лили Файркло / Эрин Каэтано

22 июня 2025, 03:21 | Обновлено 22 июня 2025, 03:22
54
0
Украинская теннисистка сыграла в финале хардового турнира в Сан-Диего
Instargram. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева сыграла в финале хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего (США) в парном разряде.

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Скарлетт Николсон (Канада), получившие четвертый номер посева, в финальном поединке уступили третьему сеяному тандему Лили Файркло (Австралия) / Эрин Каэтано (США).

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Скарлетт Николсон (Канада) [4] – Лили Файркло (Австралия) / Эрин Каэтано (США) [3] – 3:6, 5:7

Для украинской теннисистки это был четвертый по счету в этом сезоне хардовый турнир категории ITF W15 в Сан-Диего (США). Дважды Анита Сагдиева в решающем поединке праздновала победу и дважды терпела поражение.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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