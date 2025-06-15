Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего
ITF
15 июня 2025, 03:41 |
13
0

Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего

Сагдиева со своей напарницей Нордикян уступили тандему Файркло / Тэйлор

15 июня 2025, 03:41 |
13
0
Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего
Instargram. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Кристиной Нордикян (США) в финальном поединке уступили австралийскому тандему Лили Файркло / Лили Тэйлор.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Кристина Нордикян (США) – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:2, 2:6, 4:10

Это был третий по счету в этом сезоне хардовый турнир категории ITF W15 в Сан-Диего (США). На двух предыдущих соревнованиях Анита Сагдиева выиграла два парных трофея.

По теме:
23-летний украинец стал призером грунтового турнира в Швеции
Украинский теннисист взял 20-й парный трофей в карьере на турнире в Чехии
18-летняя украинка стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе
Анита Сагдиева трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»
Футбол | 14 июня 2025, 22:32 10
ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»
ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»

Экс-футболист об игре Владимира Бражко

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14 июня 2025, 04:45 3
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок

Арда вспомнил поступок капитана Николая Матвиенко

Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах
Теннис | 14.06.2025, 20:56
Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах
Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
Футбол | 14.06.2025, 04:07
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14.06.2025, 08:40
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 10
Бокс
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 3
Футбол
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
14.06.2025, 06:11 9
Футбол
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 3
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем