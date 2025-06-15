Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего

Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Кристиной Нордикян (США) в финальном поединке уступили австралийскому тандему Лили Файркло / Лили Тэйлор.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Кристина Нордикян (США) – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:2, 2:6, 4:10

Это был третий по счету в этом сезоне хардовый турнир категории ITF W15 в Сан-Диего (США). На двух предыдущих соревнованиях Анита Сагдиева выиграла два парных трофея.