Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего
Сагдиева со своей напарницей Нордикян уступили тандему Файркло / Тэйлор
Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего (США).
21-летняя украинка вместе со своей напарницей Кристиной Нордикян (США) в финальном поединке уступили австралийскому тандему Лили Файркло / Лили Тэйлор.
ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал
Анита Сагдиева (Украина) / Кристина Нордикян (США) – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:2, 2:6, 4:10
Это был третий по счету в этом сезоне хардовый турнир категории ITF W15 в Сан-Диего (США). На двух предыдущих соревнованиях Анита Сагдиева выиграла два парных трофея.
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