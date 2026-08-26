Украинка выиграла дебютный матч на турнирах категории WTA 125

Украинская теннисистка Анита Сагдиева успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Филадельфии, США.

Украинка вместе с напарницей Тянь Фанжань (Китай) выиграли матч 18 финала против амерканского тандема Кармен Корли / Ивана Корли в трех сетах за 1 час и 24 минуты – 3:6, 6:3, 12:10.

Это было первое очное противостояние дуэтов.

На решающем тай-брейке Сагдиева и Фанжань отыграли матчбол при счете 9:10.

22-летняя Анита впервые в карьере выступила в соревнованиях категории WTA 125. Ранее украинка принимала участие лишь в турнирах WTT (ITF). На счету Сагдиевой 16 парных титулов в категории WTT, пять из которых она завоевала в этом сезоне.

Анита занимает 273-ю строчку в парном рейтинге WTA.

В четвертьфинале украинка и китаянка сыграют с тандемом Юдис Чонг / Ян Чжаосюань.

WTA 125 Филадельфия. Пары, 1/8 финала

Кармен Корли (США) / Ивана Корли (США) – Анита Сагдиева (Украина) / Тянь Фанжань (Китай) – 6:3, 3:6, 10:12