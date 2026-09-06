Л. Киченок / Н. Киченок – Като / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда US Open 2026
6 сентября украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбей). Поединок состоится четвертым запуском на корте №11 после игры Павласек / Рикл – Кэш / Гласспул. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Янь Сяонань и Чжан Шуай, либо с Юдис Чонг и Ян Чжаосюань.
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