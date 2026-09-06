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  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Като / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
US Open
06 сентября 2026, 20:47 |
162
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Като / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда US Open 2026

06 сентября 2026, 20:47 |
162
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Като / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила и Надежда Киченок
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6 сентября украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбей). Поединок состоится четвертым запуском на корте №11 после игры Павласек / Рикл – Кэш / Гласспул. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Янь Сяонань и Чжан Шуай, либо с Юдис Чонг и Ян Чжаосюань.

📺 Видеотрансляция

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Ян Чжаосюань Людмила Киченок Надежда Киченок смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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