Стародубцева / Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE

4 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Дарья Касаткина из Австралии сыграют против тандема Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай). Поединок начнется третьим запуском на корте №5 после игры Кравиц / Пюц – Фария / Уолтон. Ориентировочное время начала игры – 22:50 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Ян Синью / Чжан Шуай, либо с Софией Кенин / Анастасией Потаповой.

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