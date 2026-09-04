Стародубцева / Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
4 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Дарья Касаткина из Австралии сыграют против тандема Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай). Поединок начнется третьим запуском на корте №5 после игры Кравиц / Пюц – Фария / Уолтон. Ориентировочное время начала игры – 22:50 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Ян Синью / Чжан Шуай, либо с Софией Кенин / Анастасией Потаповой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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