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  4. Стародубцева / Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
US Open
04 сентября 2026, 22:50 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:25
617
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Стародубцева / Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

04 сентября 2026, 22:50 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:25
617
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Стародубцева / Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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4 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Дарья Касаткина из Австралии сыграют против тандема Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай). Поединок начнется третьим запуском на корте №5 после игры Кравиц / Пюц – Фария / Уолтон. Ориентировочное время начала игры – 22:50 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Ян Синью / Чжан Шуай, либо с Софией Кенин / Анастасией Потаповой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Так ось чому пуйло згадав зграї косаток. Даша, з'їш усіх білих ведмедів.
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Дивитися на дивлюся, бо грає Ліверпуль, але слідкую за рахунком. Все ж таки помітно, що панди - незвична їжа для зграї косаток. Дівчата поки що не пристосувалися.
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