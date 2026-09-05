Стародубцева и Касаткина проиграли матч 1-го раунда парного разряда US Open
Юлия и Дарья в двух сетах проиграли тандему Юдис Чонг / Ян Чжаосюань
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка вместе с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в двух сетах проиграла тандему Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) за 1 час и 34 минуты.
US Open 2026. Пары, 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Дарья Касаткина (Австралия) – Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) – 4:6, 4:6
Стародубцева впервые сыграла в одной паре с Касаткиной.
Юлия продолжит выступления в Нью-Йорке в одиночном разряде. В ночь на 6 сентября она встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.
Юдис Чонг и Ян Чжаосюань во втором круге мейджора поборются против седьмых сеяных Ян Синью и Чжан Шуай.
Статистика матча
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