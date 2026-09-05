Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева и Касаткина проиграли матч 1-го раунда парного разряда US Open
US Open
05 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 05 сентября 2026, 01:22
157
1

Стародубцева и Касаткина проиграли матч 1-го раунда парного разряда US Open

Юлия и Дарья в двух сетах проиграли тандему Юдис Чонг / Ян Чжаосюань

05 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 05 сентября 2026, 01:22
157
1 Comments
Стародубцева и Касаткина проиграли матч 1-го раунда парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина и Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка вместе с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в двух сетах проиграла тандему Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) за 1 час и 34 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Дарья Касаткина (Австралия) – Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) – 4:6, 4:6

Стародубцева впервые сыграла в одной паре с Касаткиной.

Юлия продолжит выступления в Нью-Йорке в одиночном разряде. В ночь на 6 сентября она встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Юдис Чонг и Ян Чжаосюань во втором круге мейджора поборются против седьмых сеяных Ян Синью и Чжан Шуай.

Статистика матча

Фото с матча

По теме:
Шанс на реванш. Определена соперница Костюк в 1/8 финала US Open 2026
Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Касаткина Юлия Стародубцева Ян Чжаосюань US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2026, 11:43 45
Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ
Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «Карпаты» дадут бой чемпиону

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026
Теннис | 04 сентября 2026, 23:55 0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026

Встреча третьего раунда мейджора начнется 5 сентября не ранее 04:00

Большая сенсация! Динамо решило оформить переход известного вратаря
Футбол | 04.09.2026, 10:07
Большая сенсация! Динамо решило оформить переход известного вратаря
Большая сенсация! Динамо решило оформить переход известного вратаря
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
Бокс | 04.09.2026, 09:42
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о возвращении Георгия Бущана
Футбол | 04.09.2026, 20:37
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о возвращении Георгия Бущана
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о возвращении Георгия Бущана
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Даша - красуня. Я на початку війни, звичайно, трохи напрягся, чи кошерно мені надалі за неї вболівати, але на всі питання досить швидко знайшлись відповіді. 
Ответить
+1
Популярные новости
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
04.09.2026, 04:44 10
Бокс
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
04.09.2026, 03:44 2
Бокс
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
04.09.2026, 08:02 24
Футбол
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
03.09.2026, 07:05 14
Футбол
Туран получил официальное предложение от известного клуба. Решение принято
Туран получил официальное предложение от известного клуба. Решение принято
03.09.2026, 07:41 18
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
03.09.2026, 06:12 5
Бокс
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
04.09.2026, 09:08 5
Футбол
Рико Верховен опередил украинца в рейтинге сильнейших боксеров мира
Рико Верховен опередил украинца в рейтинге сильнейших боксеров мира
04.09.2026, 08:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем