Стародубцева и Касаткина проиграли матч 1-го раунда парного разряда US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка вместе с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в двух сетах проиграла тандему Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) за 1 час и 34 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Дарья Касаткина (Австралия) – Юдис Чонг (Гонконг) / Ян Чжаосюань (Китай) – 4:6, 4:6

Стародубцева впервые сыграла в одной паре с Касаткиной.

Юлия продолжит выступления в Нью-Йорке в одиночном разряде. В ночь на 6 сентября она встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Юдис Чонг и Ян Чжаосюань во втором круге мейджора поборются против седьмых сеяных Ян Синью и Чжан Шуай.

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