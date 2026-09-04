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US Open
04 сентября 2026, 22:38 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:01
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Сестры Киченок вышли в 1/16 финала US Open 2026, оформив камбек в 1-м круге

На старте мейджора Людмила и Надежда в трех сетах одолели дуэт Бартункова / Осорио

04 сентября 2026, 22:38 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:01
531
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Сестры Киченок вышли в 1/16 финала US Open 2026, оформив камбек в 1-м круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила и Надежда Киченок
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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде сестры с камбеком одолели дуэт Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) за 1 час и 53 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) – 4:6, 6:2, 6:2

Людмила и Надежда провели первый совместный матч с 29 июля, когда покинули соревнования WTA 250 в Мемфисе в первом же круге.

Сестры Киченок одержали первую общую победу на уровне Тура с 8 января – тогда украинки преодолели стартовый раунд на пятисотнике в Брисбене.

И Людмила, и Надежда прервали свои лузстрики в пять поединков. Далее Киченок сыграют либо с Мию Като и У Фансень, либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.

Ранее из украинок в 1/16 финала парного разряда USO-2026 также пробилась Марта Костюк, которая выступает в одном тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.

Статистика матча

Фото с матча

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Людмила Киченок Надежда Киченок Камила Осорио Никола Бартункова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дівчата вирішили все ж таки довести Марченку, що здатні грати в парі за збірну?
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