Сестры Киченок вышли в 1/16 финала US Open 2026, оформив камбек в 1-м круге

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде сестры с камбеком одолели дуэт Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) за 1 час и 53 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) – 4:6, 6:2, 6:2

Людмила и Надежда провели первый совместный матч с 29 июля, когда покинули соревнования WTA 250 в Мемфисе в первом же круге.

Сестры Киченок одержали первую общую победу на уровне Тура с 8 января – тогда украинки преодолели стартовый раунд на пятисотнике в Брисбене.

И Людмила, и Надежда прервали свои лузстрики в пять поединков. Далее Киченок сыграют либо с Мию Като и У Фансень, либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.

Ранее из украинок в 1/16 финала парного разряда USO-2026 также пробилась Марта Костюк, которая выступает в одном тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.

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Статистика матча

Фото с матча