Сестры Киченок вышли в 1/16 финала US Open 2026, оформив камбек в 1-м круге
На старте мейджора Людмила и Надежда в трех сетах одолели дуэт Бартункова / Осорио
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде сестры с камбеком одолели дуэт Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) за 1 час и 53 минуты.
US Open 2026. Пары, 1/32 финала
Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) / Камила Осорио (Колумбия) – 4:6, 6:2, 6:2
Людмила и Надежда провели первый совместный матч с 29 июля, когда покинули соревнования WTA 250 в Мемфисе в первом же круге.
Сестры Киченок одержали первую общую победу на уровне Тура с 8 января – тогда украинки преодолели стартовый раунд на пятисотнике в Брисбене.
И Людмила, и Надежда прервали свои лузстрики в пять поединков. Далее Киченок сыграют либо с Мию Като и У Фансень, либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.
Ранее из украинок в 1/16 финала парного разряда USO-2026 также пробилась Марта Костюк, которая выступает в одном тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.
Статистика матча
Фото с матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок между Фьюри и Джошуа получит статус финального элиминатора от WBC, отметил Сулейман
Моисеев покинул словацкий клуб