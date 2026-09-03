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US Open
03 сентября 2026, 19:21 | Обновлено 03 сентября 2026, 19:25
750
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Костюк вместе с Русе выиграли стартовый матч в парном разряде US Open

Марта и Елена-Габриэла в двух сетах переиграли тандем Удварди / Пигосси

03 сентября 2026, 19:21 | Обновлено 03 сентября 2026, 19:25
750
4 Comments
Костюк вместе с Русе выиграли стартовый матч в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе
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Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в двух сетах переиграла тандем Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия) за 1 час и 12 минут – 6:3, 6:4.

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Марта и Елена-Габриэла во втором круге поборются либо с Дарьей Снигур и Ханне Вандевинкель, либо с Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.

В одиночном разряде Костюк вышла в 1/16 финала, где сыграет с Екатериной Александровой.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Панна Удварди Лаура Пигосси US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 4
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Добре Марта потренувалася,особливо гру біля сітці.Тепер гра у парі,як запасний варіант на всяк випадок.Хай щастить!
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+5
Удварді з Пігоссі як парниці міцні середнячки. І те, що Марта з Габі проходять таких, особливо і не помічаючи, свдчить, що Марта і як парниця виходить на якісно інший рівень.
  У Дарії з бельгійкою шансів обмаль, а от як Марта і Габі будуть опускати "корисну ідіотку" Мертенс разом із свининою подивимось із задоволенням.
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+2
Щось забагато свинини, останнім часом.
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0
Суперниці виглядали не дуже. З Мертенс і свинею буде важче, хоча можливо Дарія з Ханне здивують і ми побачимо протистояння Марти та Дарини.
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0
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