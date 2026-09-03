Костюк вместе с Русе выиграли стартовый матч в парном разряде US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в двух сетах переиграла тандем Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия) за 1 час и 12 минут – 6:3, 6:4.

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Марта и Елена-Габриэла во втором круге поборются либо с Дарьей Снигур и Ханне Вандевинкель, либо с Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.

В одиночном разряде Костюк вышла в 1/16 финала, где сыграет с Екатериной Александровой.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4