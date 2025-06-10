Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка выиграла второй парный трофей в сезоне
ITF
10 июня 2025, 14:55 | Обновлено 10 июня 2025, 14:56
251
0

Украинская теннисистка выиграла второй парный трофей в сезоне

Анита Сагдиева взяла седьмой парный трофей в профессиональной карьере

10 июня 2025, 14:55 | Обновлено 10 июня 2025, 14:56
251
0
Украинская теннисистка выиграла второй парный трофей в сезоне
Instargram

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Лили Файркло (Австралия), получившие третий номер посева, в финальном поединке переиграли тандем Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) в двух сетах.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Лили Файркло (Австралия) [3] – Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) - 6:2, 6:1

Для Аниты Сагдиевой это седьмой парный трофей в профессиональной карьере и второй в этом сезоне.

На прошлой неделе украинская теннисистка выиграла парный турнир аналогичной категории, который также проходил в Сан-Диего. За победу Анита заработала 478 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.

По теме:
18-летняя украинка стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе
21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США
Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Анита Сагдиева трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Бокс | 10 июня 2025, 08:56 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»

Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг

Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Футбол | 10 июня 2025, 10:25 16
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба

«Горняки» требуют у «Днепра-1» проценты от трансфера Александра Пихаленка

Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Илкли
Теннис | 10.06.2025, 12:52
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Илкли
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Илкли
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09.06.2025, 23:48
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
09.06.2025, 04:24 1
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 6
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 11
Бокс
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
08.06.2025, 22:07 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем