Украинская теннисистка выиграла второй парный трофей в сезоне

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Лили Файркло (Австралия), получившие третий номер посева, в финальном поединке переиграли тандем Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) в двух сетах.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Лили Файркло (Австралия) [3] – Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) - 6:2, 6:1

Для Аниты Сагдиевой это седьмой парный трофей в профессиональной карьере и второй в этом сезоне.

На прошлой неделе украинская теннисистка выиграла парный турнир аналогичной категории, который также проходил в Сан-Диего. За победу Анита заработала 478 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.