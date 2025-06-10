Украинская теннисистка выиграла второй парный трофей в сезоне
Анита Сагдиева взяла седьмой парный трофей в профессиональной карьере
Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).
21-летняя украинка вместе со своей напарницей Лили Файркло (Австралия), получившие третий номер посева, в финальном поединке переиграли тандем Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) в двух сетах.
ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал
Анита Сагдиева (Украина) / Лили Файркло (Австралия) [3] – Мао Мушика (Япония) / Кристина Нордикян (США) - 6:2, 6:1
Для Аниты Сагдиевой это седьмой парный трофей в профессиональной карьере и второй в этом сезоне.
На прошлой неделе украинская теннисистка выиграла парный турнир аналогичной категории, который также проходил в Сан-Диего. За победу Анита заработала 478 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.
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