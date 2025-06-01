21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Хейли Джавара (США) в финальном поединке переиграли австралийский тандем Лили Файркло / Лили Тэйлор в двух сетах.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Хейли Джавара (США) [1] – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:1, 6:3

Для Аниты Сагдиевой это шестой парный трофей в профессиональной карьере и первый в этом сезоне.