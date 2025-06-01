Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США
ITF
01 июня 2025, 02:16 |
29
0

21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США

Анита Сагдиева взяла шестой парный трофей в профессиональной карьере

01 июня 2025, 02:16 |
29
0
21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США
Instargram. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Хейли Джавара (США) в финальном поединке переиграли австралийский тандем Лили Файркло / Лили Тэйлор в двух сетах.

ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Хейли Джавара (США) [1] – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:1, 6:3

Для Аниты Сагдиевой это шестой парный трофей в профессиональной карьере и первый в этом сезоне.

По теме:
Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Олейникова завоевала третий трофей в 2025 году, выиграв 16-й матч за месяц
21-летняя украинка завершила выступление на грунтовом турнире в США
Анита Сагдиева трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Футбол | 31 мая 2025, 06:58 3
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер

Матч стартует в 22:00 31 мая

Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31 мая 2025, 04:23 1
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос

С большой вероятностью Андрей покинет клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Футбол | 31.05.2025, 19:55
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 01.06.2025, 01:28
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2025, 06:14
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 3
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Кубка Стэнли
Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Кубка Стэнли
30.05.2025, 08:35 2
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
31.05.2025, 09:28 3
Футбол
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 15:25 3
Теннис
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
30.05.2025, 11:43 47
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем