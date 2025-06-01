ITF01 июня 2025, 02:16 |
29
0
21-летняя украинка выиграла парный трофей на хардовом турнире в США
Анита Сагдиева взяла шестой парный трофей в профессиональной карьере
01 июня 2025, 02:16 |
29
0
Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего (США).
21-летняя украинка вместе со своей напарницей Хейли Джавара (США) в финальном поединке переиграли австралийский тандем Лили Файркло / Лили Тэйлор в двух сетах.
ITF W15 Сан-Диего. Пары. Хард. Финал
Анита Сагдиева (Украина) / Хейли Джавара (США) [1] – Лили Файркло (Австралия) / Лили Тэйлор (Австралия) – 6:1, 6:3
Для Аниты Сагдиевой это шестой парный трофей в профессиональной карьере и первый в этом сезоне.
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