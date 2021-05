Надаль превзошел невероятное достижение Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз вышел в финал Мастерса в Риме. Это четвертый турнир, где он сумел повторить подобный показатель. Ранее король грунта 13 раз сражался за титул на Ролан Гарросе и по 12 раз в Монте-Карло и Барселоне.



Таким образом, Надаль стал единственным теннисистом, которому удалось как минимум 12 раз сражаться за титул на четырех турнирах. У всех остальных не больше трех. К примеру, Роджер Федерер 15 раз играл в финале на соревнованиях в Базеле, 13 раз в Халле и 12 раз на Уимблдоне.

