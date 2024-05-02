Марио ЖАРДЕЛ: «Такой игрок как я сейчас стоил бы 300 миллионов евро»

Экс-форвард сборной Бразилии, «Галатасарая», «Порту» и целого ряда других команд Марио Жардел высказался на предмет того, какие в настоящий момент суммы фигурируют на футбольном трансферном рынке.

«В настоящее время игрок, забивший 20 мячей, продается за 150 миллионов евро. Если бы был такой игрок, который как Марио Жардел забивал по 50-60 мячей, он стоил бы 300 миллионов евро. Суммы возросли, но качество – нет», – заявил Жардел.

Марио Жардел выступал за «Галатасарай» в сезоне-2000/01, отличившись 34 голами в 43 матчах. Также на счету бразильца 138 голов в 135 поединках за «Порту» и 67 голов в 62 матчах за лиссабонский «Спортинг». В этих трех командах форвард был наиболее успешен в своей профессиональной карьере.

С футболом Жардел попрощался в конце 2011 года. Ныне Марио 50 лет.