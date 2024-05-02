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ITF
02 мая 2024, 15:12 |
263
5

Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100

Катарина оказалась сильнее Анны Бондар в Висбадене

02 мая 2024, 15:12 |
263
5
Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) добыла еще одну волевую победу на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 2-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера остановила вторую сеяную Анну Бондар из Венгрии (№95 WTA).

Висбаден. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(3), 6:2, 7:5

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выигрывала впервые.

Катарина провела 44-й матч против соперниц из первой сотни мирового рейтинга и добыла 8-ю победу. Последний раз ей это удавалось более года назад – в квалификации соревнований в Дубае украинка также с камбэком переиграла Мэдисон Бренгл из США.

Ранее Завацкая не смогла доиграть финал квалификации в Висбадене против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но смогла выступить в основе. В следующем раунде Катарина сразится против Ирины Бегу (№128 WTA) или Симоны Вальтерт (№156 WTA).

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Катарина Завацкая Анна Бондар ITF Висбаден Мэдисон Бренгл
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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naverland
Супер, отыграла до конца. Хорошо воспользовалась лакилузером.
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+3
mevast
Молодець!!! Заслужена перемога. Своєю грою поставила скептиків у незручне становище.
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+1
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Андрій Заліщук
вистрілила Катюха, а взагалі за великим рахунком її не мало бути в основній сітці, повезло, що попала під статусом Лакі-лузер
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0
C.Пеклов
молодець, не знітилася після невдалого 1 сету!
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0
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