Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100
Катарина оказалась сильнее Анны Бондар в Висбадене
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) добыла еще одну волевую победу на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).
В матче 2-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера остановила вторую сеяную Анну Бондар из Венгрии (№95 WTA).
Висбаден. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(3), 6:2, 7:5
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выигрывала впервые.
Катарина провела 44-й матч против соперниц из первой сотни мирового рейтинга и добыла 8-ю победу. Последний раз ей это удавалось более года назад – в квалификации соревнований в Дубае украинка также с камбэком переиграла Мэдисон Бренгл из США.
Ранее Завацкая не смогла доиграть финал квалификации в Висбадене против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но смогла выступить в основе. В следующем раунде Катарина сразится против Ирины Бегу (№128 WTA) или Симоны Вальтерт (№156 WTA).
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