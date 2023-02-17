Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 277) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 1000 Дубай в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 81) за 1 час и 50 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 3:6, 6:1, 6:4

В следующем раунде квалификации Катарина сыграет со Стефанией Божицей, которая сенсационно выиграла у Данки Ковинич.

Интересно, что Завацкая в этом году еще ни разу не играла в основе турниров. Ранее Завацкая проигрывала в квалификациях к соревнованиям в Дохе и Абу-Даби, а также не смогла пройти отбор к АО 2023.