Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
Катарина обыграла Мэдисон Бренгл в трех сетах
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 277) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 1000 Дубай в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 81) за 1 час и 50 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. Первый раунд квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 3:6, 6:1, 6:4
В следующем раунде квалификации Катарина сыграет со Стефанией Божицей, которая сенсационно выиграла у Данки Ковинич.
Интересно, что Завацкая в этом году еще ни разу не играла в основе турниров. Ранее Завацкая проигрывала в квалификациях к соревнованиям в Дохе и Абу-Даби, а также не смогла пройти отбор к АО 2023.
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Завжди дивуюсь з такої фігні. Просто лінтяї. Невже не можна провести два сети в повну силу? Звичайна лінь. Як тільки є найменша можливість прохалявити і зхалтурити - відразу користуються, не хочуть викладатися по максимуму.