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  4. Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
WTA
17 февраля 2023, 12:38 |
833
5

Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ

Катарина обыграла Мэдисон Бренгл в трех сетах

17 февраля 2023, 12:38 |
833
5
Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 277) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 1000 Дубай в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 81) за 1 час и 50 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 3:6, 6:1, 6:4

В следующем раунде квалификации Катарина сыграет со Стефанией Божицей, которая сенсационно выиграла у Данки Ковинич.

Интересно, что Завацкая в этом году еще ни разу не играла в основе турниров. Ранее Завацкая проигрывала в квалификациях к соревнованиям в Дохе и Абу-Даби, а также не смогла пройти отбор к АО 2023.

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Мэдисон Бренгл Катарина Завацкая WTA Дубай
Источник Sport.ua
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Elis
Молодчина Катя! 
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+4
Александр Ад
яка молодець!Здивувала.особливо в 3 сеті,фізика ні підвела!Так тримати!
Ответить
+4
Александр Науменко
Приємна несподіванка.
Ответить
+2
Володимир Коваленко
Добре! Хай буде ще краще ! Здивувала нас
Ответить
+1
ptolemeus
Завжди смішно коли тенісисти впевнено беруть перший сет, а в другому вирішують "відпочити". А потім в третьому сеті раптом виявляється, що поки ти відпочивав твій суперник спіймав свою гру і розігрався. І твій "відпочинок" продовжується і в третьому сеті, бо суперник тебе роз*обує.
Завжди дивуюсь з такої фігні. Просто лінтяї. Невже не можна провести два сети в повну силу? Звичайна лінь. Як тільки є найменша можливість прохалявити і зхалтурити - відразу користуються, не хочуть викладатися по максимуму.
Ответить
-1
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