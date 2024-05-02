Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм готов предложить очень хороший контракт Паулу Фонсеке
Англия
02 мая 2024, 15:11 |
296
0

Вест Хэм готов предложить очень хороший контракт Паулу Фонсеке

Экс-коуч «Шахтера» востребован на Туманном Альбионе

02 мая 2024, 15:11 |
296
0
Вест Хэм готов предложить очень хороший контракт Паулу Фонсеке
sport.fr. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», может в следующем сезоне перебраться в английскую Премьер-лигу.

Руководство «Вест Хэма», которое подыскивает потенциальную замену Дэвиду Мойесу, готово предложить португальскому наставнику очень хороший контракт.

Ранее Фонсека неоднократно давал понять, что мечтает поработать в АПЛ, но его переговоры с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» так ни к чему и не приводили.

Контракт Паулу с «Лиллем» истекает 30 июня, и летом он может перебраться в новый клуб без компенсации.

По теме:
Рангник отказался возглавлять Баварию
Брайтон нашел замену Де Дзерби. Это 37-летний экс-ассистент Сульшера в МЮ
Стало известно, почему возник конфликт между Салахом и Клоппом в матче АПЛ
Паулу Фонсека Вест Хэм Лилль Дэвид Мойес назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02 мая 2024, 04:34 3
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?

В ближайшее время Карло Анчелотти решит, кто будет играть против «Кадиса»

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02 мая 2024, 10:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
Футбол | 01.05.2024, 18:35
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02.05.2024, 13:55
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины
Волейбол | 02.05.2024, 11:02
Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины
Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
01.05.2024, 07:42 7
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем