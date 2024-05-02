Вест Хэм готов предложить очень хороший контракт Паулу Фонсеке
Экс-коуч «Шахтера» востребован на Туманном Альбионе
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», может в следующем сезоне перебраться в английскую Премьер-лигу.
Руководство «Вест Хэма», которое подыскивает потенциальную замену Дэвиду Мойесу, готово предложить португальскому наставнику очень хороший контракт.
Ранее Фонсека неоднократно давал понять, что мечтает поработать в АПЛ, но его переговоры с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» так ни к чему и не приводили.
Контракт Паулу с «Лиллем» истекает 30 июня, и летом он может перебраться в новый клуб без компенсации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ближайшее время Карло Анчелотти решит, кто будет играть против «Кадиса»
Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион