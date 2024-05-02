Динамо придется подождать. Жирона пока не планирует продажу Цыганкова

«Жироне» в оставшихся пяти матчах нынешнего сезона Ла Лиги нужно набрать всего три очка, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Сообщается, что и тренер Мичел, и руководство клуба очень довольно тем, как первый полноценный сезон в команде провел Виктор Цыганков, за которого заплатили «Динамо» лишь 5 миллионов евро.

Уже была информация про интерес к украинскому хавбеку со стороны «Баварии» и «Барселоны», но «Жирона» продаст игрока только в случае «предложения, от которого невозможно отказаться». В клубе помнят, что 50% от трансфера достанется «Динамо», поэтому не отпустят игрока за небольшую сумму.

Кроме того, «Жирона» не хочет выйти в Лигу чемпионов и там провалиться, а потому не собирается распродавать всех ключевых игроков.

Известно, что летом клубу придется приложить усилия, чтобы удержать украинца Артема Довбика.