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  4. Артур АВАГИМЯН: «Не знаю, выиграл бы Шахтер, если бы не наши ошибки»
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 15:35 |
121
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Артур АВАГИМЯН: «Не знаю, выиграл бы Шахтер, если бы не наши ошибки»

Полузащитник «Черноморца» прокомментировал поражение от «Шахтера»

02 мая 2024, 15:35 |
121
1
Артур АВАГИМЯН: «Не знаю, выиграл бы Шахтер, если бы не наши ошибки»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:4) в перенесенном матче 12-го тура УПЛ.

– Артур, для тебя «Шахтер» не чужой клуб, однако сегодня вашей команде не удалось на равных противостоять чемпиону Украины. Почему?

– Трудно сразу все проанализировать, но голы мы пропускали такие... Сами себе мы привозим голы на ровном месте. Не знаю, выиграл бы «Шахтер» в этом матче, если бы не наши ошибки. Забитые мячи «горняков» говорят об их высоком классе.

– Несколько дней назад «Черноморец» проиграл поединок чемпионата в Ужгороде. До игры вы были уверены, что вы сможете противостоять «Шахтеру»?

– Мы хорошо подготовились к этой встрече, сделали определенные изменения в составе. Однако матч едва начался, а мы уже проигрывали. Вскоре мы сравняли счет, но тут же пропустили снова в свои ворота. А с дончанами трудно играть, когда ты пропускаешь необязательные мячи. Третий мяч Марлон забил под занавес первого тайма – опять наша ошибка. Я не скажу, что первый тайм был равным, ведь преимущество «Шахтера» было видно, но каких-то голевых моментов лично я не видел, что создал наш соперник.

– В каком из матчей с «горняками», одесситы выглядели лучше – в кубковой игре или в сегодняшнем поединке?

– И во Львове, и, сегодня в Киеве, мы достойно противостояли чемпиону Украины. В первом тайме точно.

– Вы сегодня едете в Одессу или остаетесь в Киеве готовиться к матчу с «Шахтером», который состоится 5 мая в Киеве?

– Мы поедем в Одессу. Наши руководители приняли такое решение. Мы будем готовиться дома, на нашей базе. В субботу вернемся в столицу Украины.

– Нет такого, что «Черноморец» уже доигрывает сезон, ведь вы находитесь в золотой середине турнирной таблицы?

– Да нет. Всегда хочется выигрывать. Когда ты часто проигрываешь – это бьет по самолюбию футболиста. Поражения – это одно из самых неприятных чувств для меня. Я и плохо сплю после поражений.

– Чего ждать болельщикам «моряков» от вашей воскресной игры с «Шахтером»?

– Наши болельщики сейчас справедливо критикуют футболистов «Черноморца». Наши поклонники желают видеть наши победы. Я хотел бы извиниться перед ними. Мы постараемся исправиться в следующем поединке.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Выталкиватель парашутистов
После того, когда Черноморец согласился на предложение шахтеров сыграть в Киеве. вся Украина поняла, что одесситы будут сдавать матч. и не один... В Одессе среди фанатов идут разговоры, что Ахметов отвалил лимон зелени одесситам, чтобы они не сопротивлялись, что они прекрасно и сделали в первой игре... Посмотрим, по какому сценарию они раскатают вторую договорку. А игрок Черноморца включает дурака и несет ахинею о готовности команды дай "бой" Шахтерам...
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