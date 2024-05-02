Валерий БОНДАРЬ: «В УПЛ слишком мало таких команд, как Черноморец»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (4:1) в перенесенном матче 12-го тура УПЛ.

– С победой. Показалось, что слишком легко «Шахтер» обыграл одесситов?

– Может с трибуны так и показалось, но я отметил бы игру футболистов одесского «Черноморца». Игроки исповедуют современный футбол, умеют играть один в один. Это все энергозатратный футбол, который требует много сил и энергии.

В составе одесской команды много качественных футболистов – мы сегодня видели, как они выходили из обороны в атаку. «Черноморец» – очень хорошая команда в Украинской Премьер-лиге, которая показывает интересный футбол. Я желаю им расти в дальнейшем и показывать хорошие результаты. Таких команд в УПЛ мало.

– У тебя сердце не екнуло, когда Бадибанга сравнял счет на 12-й минуте встречи?

– Нет. Я сразу же вспомнил, что подобный мяч мы пропустили от одесситов в недавней кубковой игре. С одного момента мы сразу пропускаем гол. Нужно сделать выводы и разбирать эти эпизоды. Здорово, что мы снова включились в игру.

– Что вы сделали с Марлоном, ведь он за 41 минуту забил три мяча?

– Уверенность и доверие нашего главного тренера делают свое дело. Мы верим в Марлона и помогаем ему. Бразилец – молодой парень, и он нам еще принесет много пользы.

– На какой позиции Марлону лучше всего играть на футбольном поле?

– Он сам говорит, что ему комфортно играть на позиции box-to-box. Он выполняет много беговой работы как с мячом, так и без него. Марлон – очень умный футболист, который понимает наш стиль игры. Бразилец любит играть в комбинационный футбол.

– Его заменили из-за повреждения?

– Как я узнал уже в раздевалке после финального свистка, с ним ничего серьезного. Скажу, что в Киеве установилась очень жаркая погода и начинать игру в 13:00 не совсем правильно. Я понимаю, что у нас в стране война и не всегда легко. Однако и о футболистах надо думать. При таком солнце трудно играть.

– Ты получил предупреждение в этом матче, и оно стало четвертым в сезоне. Следующий поединок пропустишь?

– Да. К сожалению, следующую игру я пропущу. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на поле и показать высокий класс. Тот же Ярослав Ракицкий. Я же буду самым ярым болельщиком нашей команды в ближайшее воскресенье. Когда ты защитник – трудно не получать желтые карточки.

– Во втором тайме у тебя был хороший момент для взятия ворот, но ты пробил выше ворот. Обидно?

– Очень. Очень хочется забить гол в официальном матче. Иду на все угловые, стандарты, но пока что не могу отличиться. Уже и в церковь хожу – ничего не помогает. Пока что в сезоне 2023/2024 мне не удалось забить гол. Все наши ребята забивают голы, даже защитники. Ефим Конополя и Николай Матвиенко могут забить, а я пока нет.