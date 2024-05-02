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  4. В Днепре-1 рассказали, почему результаты команды пошли на спад
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 15:23 |
614
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В Днепре-1 рассказали, почему результаты команды пошли на спад

Вячеслав Фридман назвал сразу ряд причин

02 мая 2024, 15:23 |
614
1
В Днепре-1 рассказали, почему результаты команды пошли на спад
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему результаты команды после зимнего перерыва пошли на спад:

«По версии Максимова, нам не хватило внутреннего резерва. Я согласен с его точкой зрения. «Динамо» и «Шахтер» в матчах чемпионата меняют по 5 игроков и разворачивают ход игры. У нас такой возможности нет.

Ведущих игроков Днепра-1 преследуют травмы. Мы начали чемпионат без Сватка, Леднева, Пихаленок только начинал набирать форму. Затем надолго выбыли из-за повреждений тот же Пихаленок, Филиппов и Третьяков. Когут полностью еще не восстановился. Из-за перебора карточек матчи пропускали Сарапий, Адамюк и другие ведущие игроки. Бразильцы, на которых мы рассчитывали, от нас уехали прямо со сборов. После двух матчей ушел Кравец.

Говорят, что мы не усилили команду в зимнее межсезонье, но мы рассчитывали на наших бразильцев. Максимов говорил, что они в порядке и нам помогут. Но бразильцы испугались попаданий возле базы в Днепре и уехали. Потом уже было поздно кого-то подписывать. Получилось, что у нас команда недоукомплектована на второй круг.

Нескольких украинцев Русол пытался подписать под закрытие трансферного окна, но они выбрали другие клубы. Легионеров, учитывая обстрелы Днепра, мы даже не пытались подписывать».

Ранее Юрий Максимов рассказал, на самом ли деле он собирается покинуть «Днепр-1».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Фридман Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Yevginarius
купа м'язових травм то косяк тренерського штабу 100%, а не "переслідують травми". Гляньте на скляного в Динамо Циганкова і як він лупашить в Жироні. Вигнати фізруків треба
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