Вадим ЮЩИШИН: «Первый пропущенный мяч – это командная недоработка»

Вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«Последний раз в официальном матче играл год назад. Те, кто был со мной в течение этого года, знают, что для меня этот период был очень тяжелым. И в карьере, и в жизни. Все началось с тяжелой травмы, потом была неопределенность относительно того, оставаться ли в клубе. Остался, доказывал, что могу играть в основе. Конечно, трудно после года без игровой практики. Любому футболисту трудно в такой ситуации. Старался продемонстрировать, на что способен на данный момент.

Относительно первого пропущенного мяча – все видимо могли бы сыграть лучше в том эпизоде. Игроки в стенке разошлись. Да и я мог сыграть лучше. Не доиграли на добивании. Поэтому, это командная недоработка. В общем, первый тайм в нашем исполнении был довольно неплохим, пытались играть на контратаках».