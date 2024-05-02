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  4. Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам
Ролан Гаррос
02 мая 2024, 16:09 |
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Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам

В 2024-м организаторы выделят на призовые на 7.82% больше, чем в предыдущем году

02 мая 2024, 16:09 |
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Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2024 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €53,478 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,400,000
Финалист €1,200,000
1/2 финала €650,000
1/4 финала €415,000
4-й раунд €250,000
3-й раунд €158,000
2-й раунд €110,000
1-й раунд €73,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд €41,000
2-й раунд €28,000
1-й раунд €20,000

Парный разряд (на команду)

Победители €590,000
Финалисты €295,000
1/2 финала €148,000
1/4 финала €80,000
3-й раунд €43,000
2-й раунд €27,500
1-й раунд €17,500


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители €122,000
Финалисты €61,000
1/2 финала €31,000
1/4 финала €17,500
2-й раунд €10,000
1-й раунд €5,000

Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял €49,6 млн.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 20 мая по 9 июня.

Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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