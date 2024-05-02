Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам

В 2024 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €53,478 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,400,000 Финалист €1,200,000 1/2 финала €650,000 1/4 финала €415,000 4-й раунд €250,000 3-й раунд €158,000 2-й раунд €110,000 1-й раунд €73,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд €41,000 2-й раунд €28,000 1-й раунд €20,000

Парный разряд (на команду)

Победители €590,000 Финалисты €295,000 1/2 финала €148,000 1/4 финала €80,000 3-й раунд €43,000 2-й раунд €27,500 1-й раунд €17,500



Парный смешанный разряд (на команду)