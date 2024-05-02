Ролан Гаррос02 мая 2024, 16:09 |
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Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам
В 2024-м организаторы выделят на призовые на 7.82% больше, чем в предыдущем году
02 мая 2024, 16:09 |
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В 2024 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €53,478 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€2,400,000
|Финалист
|€1,200,000
|1/2 финала
|€650,000
|1/4 финала
|€415,000
|4-й раунд
|€250,000
|3-й раунд
|€158,000
|2-й раунд
|€110,000
|1-й раунд
|€73,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€41,000
|2-й раунд
|€28,000
|1-й раунд
|€20,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€590,000
|Финалисты
|€295,000
|1/2 финала
|€148,000
|1/4 финала
|€80,000
|3-й раунд
|€43,000
|2-й раунд
|€27,500
|1-й раунд
|€17,500
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|€122,000
|Финалисты
|€61,000
|1/2 финала
|€31,000
|1/4 финала
|€17,500
|2-й раунд
|€10,000
|1-й раунд
|€5,000
Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял €49,6 млн.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 20 мая по 9 июня.
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