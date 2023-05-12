Ролан Гаррос12 мая 2023, 16:17 |
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Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
В 2023-м организаторы выделят на призовые на 12,3% больше, чем в предыдущем году
12 мая 2023, 16:17 |
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В 2023 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €49,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€2,300,000
|Финалист
|€1,150,000
|1/2 финала
|€630,000
|1/4 финала
|€400,000
|4-й раунд
|€240,000
|3-й раунд
|€142,000
|2-й раунд
|€97,000
|1-й раунд
|€69,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€34,000
|2-й раунд
|€22,000
|1-й раунд
|€16,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€590,000
|Финалисты
|€295,000
|1/2 финала
|€148,000
|1/4 финала
|€80,000
|3-й раунд
|€43,000
|2-й раунд
|€27,000
|1-й раунд
|€17,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|€122,000
|Финалисты
|€61,000
|1/2 финала
|€31,000
|1/4 финала
|€17,500
|2-й раунд
|€10,000
|1-й раунд
|€5,000
Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял €43,6 млн.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 11 июня.
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