Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам

В 2023 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €49,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,300,000 Финалист €1,150,000 1/2 финала €630,000 1/4 финала €400,000 4-й раунд €240,000 3-й раунд €142,000 2-й раунд €97,000 1-й раунд €69,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд €34,000 2-й раунд €22,000 1-й раунд €16,000

Парный разряд (на команду)

Победители €590,000 Финалисты €295,000 1/2 финала €148,000 1/4 финала €80,000 3-й раунд €43,000 2-й раунд €27,000 1-й раунд €17,000



Парный смешанный разряд (на команду)