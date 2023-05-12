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Ролан Гаррос
12 мая 2023, 16:17 |
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0

Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделят на призовые на 12,3% больше, чем в предыдущем году

12 мая 2023, 16:17 |
76
0
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2023 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €49,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,300,000
Финалист €1,150,000
1/2 финала €630,000
1/4 финала €400,000
4-й раунд €240,000
3-й раунд €142,000
2-й раунд €97,000
1-й раунд €69,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд €34,000
2-й раунд €22,000
1-й раунд €16,000

Парный разряд (на команду)

Победители €590,000
Финалисты €295,000
1/2 финала €148,000
1/4 финала €80,000
3-й раунд €43,000
2-й раунд €27,000
1-й раунд €17,000


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители €122,000
Финалисты €61,000
1/2 финала €31,000
1/4 финала €17,500
2-й раунд €10,000
1-й раунд €5,000

Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял €43,6 млн.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 11 июня.

Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам

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Источник Sport.ua
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