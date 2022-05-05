Ролан Гаррос05 мая 2022, 17:31 |
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Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
В 2022-м организаторы выделят на призовые на 26,85% больше, чем в предыдущем году
05 мая 2022, 17:31 |
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В 2022 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €43,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€2,200,000
|Финалист
|€1,100,000
|1/2 финала
|€600,000
|1/4 финала
|€380,000
|4-й раунд
|€220,000
|3-й раунд
|€125,800
|2-й раунд
|€86,000
|1-й раунд
|€62,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€31,000
|2-й раунд
|€20,000
|1-й раунд
|€14,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€580,000
|Финалисты
|€290,000
|1/2 финала
|€146,000
|1/4 финала
|€79,500
|3-й раунд
|€42,000
|2-й раунд
|€25,000
|1-й раунд
|€15,500
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|€ 122,000
|Финалисты
|€ 61,000
|1/2 финала
|€ 31,000
|1/4 финала
|€ 17,500
|2-й раунд
|€ 10,000
|1-й раунд
|€ 5,000
Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял €34,367,215.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 5 июня.
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