Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам

В 2022 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €43,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,200,000 Финалист €1,100,000 1/2 финала €600,000 1/4 финала €380,000 4-й раунд €220,000 3-й раунд €125,800 2-й раунд €86,000 1-й раунд €62,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд €31,000 2-й раунд €20,000 1-й раунд €14,000

Парный разряд (на команду)



Победители €580,000 Финалисты €290,000 1/2 финала €146,000 1/4 финала €79,500 3-й раунд €42,000 2-й раунд €25,000 1-й раунд €15,500



Парный смешанный разряд (на команду)