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  4. Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Ролан Гаррос
05 мая 2022, 17:31 |
269
0

Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 26,85% больше, чем в предыдущем году

05 мая 2022, 17:31 |
269
0
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Roland Garros

В 2022 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €43,6 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам. 

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка
 
Победитель €2,200,000
Финалист €1,100,000
1/2 финала €600,000
1/4 финала €380,000
4-й раунд €220,000
3-й раунд €125,800
2-й раунд €86,000
1-й раунд €62,000
 
Одиночный разряд, квалификация
 
3-й раунд €31,000
2-й раунд €20,000
1-й раунд €14,000
 
Парный разряд (на команду)
 
Победители €580,000
Финалисты €290,000
1/2 финала €146,000
1/4 финала €79,500
3-й раунд €42,000
2-й раунд €25,000
1-й раунд €15,500

Парный смешанный разряд (на команду)
 
Победители € 122,000
Финалисты € 61,000
1/2 финала € 31,000
1/4 финала € 17,500
2-й раунд € 10,000
1-й раунд € 5,000

Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял €34,367,215.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 5 июня.

Ролан Гаррос-2021. Призовые по раундам

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Источник Sport.ua
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