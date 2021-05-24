Ролан Гаррос-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €34,367,215. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €1,400,000 Финалист €750,000 1/2 финала €375,000 1/4 финала €255,000 4-й раунд €170,000 3-й раунд €113,000 2-й раунд €84,000 1-й раунд €60,000 Парный разряд (на команду) Победители €244,295 Финалисты €144,074 1/2 финала €84,749 1/4 финала €49,853 3-й раунд €29,325 2-й раунд €17,250 1-й раунд €11,500 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд € 25,600 2-й раунд € 16,000 1-й раунд € 10,000

Отметим, что в 2020 году призовой фонд турнира составлял €38 миллионов.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.

Ролан Гаррос-2020. Призовые по раундам