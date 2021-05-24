Ролан Гаррос-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €34,367,215. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€1,400,000
|Финалист
|€750,000
|1/2 финала
|€375,000
|1/4 финала
|€255,000
|4-й раунд
|€170,000
|3-й раунд
|€113,000
|2-й раунд
|€84,000
|1-й раунд
|€60,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€244,295
|Финалисты
|€144,074
|1/2 финала
|€84,749
|1/4 финала
|€49,853
|3-й раунд
|€29,325
|2-й раунд
|€17,250
|1-й раунд
|€11,500
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€ 25,600
|2-й раунд
|€ 16,000
|1-й раунд
|€ 10,000
Отметим, что в 2020 году призовой фонд турнира составлял €38 миллионов.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.
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Источник — Sport.ua
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