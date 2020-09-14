Ролан Гаррос-2020. Призовые по раундам

В 2020 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €38 миллионов. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€ 1,600,000
|Финалист
|€ 800,000
|1/2 финала
|€ 425,250
|1/4 финала
|€ 283,500
|4-й раунд
|€ 189,000
|3-й раунд
|€ 126,000
|2-й раунд
|€ 84,000
|1-й раунд
|€ 60,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€ 319,652
|Финалисты
|€ 188,030
|1/2 финала
|€ 110,606
|1/4 финала
|€ 65,062
|3-й раунд
|€ 38,272
|2-й раунд
|€ 23,920
|1-й раунд
|€ 14,950
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€ 25,600
|2-й раунд
|€ 16,000
|1-й раунд
|€ 10,000
Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял €42,661,000.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 сентября по 11 октября.
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Источник — Roland Garros
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