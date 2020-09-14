Ролан Гаррос-2020. Призовые по раундам

В 2020 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €38 миллионов. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель € 1,600,000 Финалист € 800,000 1/2 финала € 425,250 1/4 финала € 283,500 4-й раунд € 189,000 3-й раунд € 126,000 2-й раунд € 84,000 1-й раунд € 60,000 Парный разряд (на команду) Победители € 319,652 Финалисты € 188,030 1/2 финала € 110,606 1/4 финала € 65,062 3-й раунд € 38,272 2-й раунд € 23,920 1-й раунд € 14,950 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд € 25,600 2-й раунд € 16,000 1-й раунд € 10,000

Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял €42,661,000.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 сентября по 11 октября.

Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам