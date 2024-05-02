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Испания
02 мая 2024, 15:48 | Обновлено 02 мая 2024, 15:49
336
0

Два украинца – в списке номинантов на попадание в команду сезона Ла Лиги

Артем Довбик и Андрей Лунин могут попасть в команду сезона испанского чемпионата

02 мая 2024, 15:48 | Обновлено 02 мая 2024, 15:49
336
0
Два украинца – в списке номинантов на попадание в команду сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пресс-служба испанской Ла Лиги опубликовала список номинантов на попадание в команду сезона.

Среди номинантов нашлись места и двум украинским футболистам – вратарю «Реала» Андрею Лунину и нападающему «Жироны» Артему Довбику.

Довбик провел в этом сезоне за «Жирону» в Ла Лаге 31 матч, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Лунин отыграл в испанском чемпионате 20 матчей, пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунин близок к продлению контракта с «Реалом».

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Артем Довбик Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитро Олійник Источник
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