Два украинца – в списке номинантов на попадание в команду сезона Ла Лиги

Пресс-служба испанской Ла Лиги опубликовала список номинантов на попадание в команду сезона.

Среди номинантов нашлись места и двум украинским футболистам – вратарю «Реала» Андрею Лунину и нападающему «Жироны» Артему Довбику.

Довбик провел в этом сезоне за «Жирону» в Ла Лаге 31 матч, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Лунин отыграл в испанском чемпионате 20 матчей, пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунин близок к продлению контракта с «Реалом».