Все еще на троне. Надаль одержал победу в своем 500-м матче на грунте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом грунтового Мастерса в Риме.



В матче 1/2 финала король грунта в двух сетах одолел американца Райли Опелку.



Рим. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) – Райли Опелка (США) – 6:4, 6:4



Отметим, что для Надаля это был 500-й матч на его любимом покрытии (458-42, 91.7% побед). На 70-ти грунтовых турнирах он доходил до финала.



В финале Рафаэль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия).

Для Надаля это будет уже 12-й финал в Риме, ранее он выиграл здесь 9 титулов.