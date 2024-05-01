Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде
Диего Симеоне сидел в первом ряду
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде, проиграв в четвертом круге чеху Иржи Легечке – 5:7, 4:6.
Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, на турнирах в Испании. После текущего сезона Король грунта планирует завершить карьеру.
Интересно, что на матче присутствовал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист сидел в первом ряду.
«Они любят хорошую защиту», – подписал момент с появлением Симеоне в трансляции официальный твиттер-аккаунт прямых трансляций ATP-тура.
They love a great defense 😉@Simeone 🤝 @RafaelNadal#MMOPEN pic.twitter.com/ztlWAy8Diq— Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2024
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