Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде, проиграв в четвертом круге чеху Иржи Легечке – 5:7, 4:6.

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, на турнирах в Испании. После текущего сезона Король грунта планирует завершить карьеру.

Интересно, что на матче присутствовал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист сидел в первом ряду.

«Они любят хорошую защиту», – подписал момент с появлением Симеоне в трансляции официальный твиттер-аккаунт прямых трансляций ATP-тура.