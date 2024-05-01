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ATP
01 мая 2024, 07:20 | Обновлено 01 мая 2024, 07:23
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0

Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде

Диего Симеоне сидел в первом ряду

01 мая 2024, 07:20 | Обновлено 01 мая 2024, 07:23
180
0
Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде, проиграв в четвертом круге чеху Иржи Легечке – 5:7, 4:6.

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, на турнирах в Испании. После текущего сезона Король грунта планирует завершить карьеру.

Интересно, что на матче присутствовал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист сидел в первом ряду.

«Они любят хорошую защиту», – подписал момент с появлением Симеоне в трансляции официальный твиттер-аккаунт прямых трансляций ATP-тура.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид ATP Мадрид Рафаэль Надаль
Владимир Клепач Источник: Twitter
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