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Лига чемпионов
02 мая 2024, 15:12 | Обновлено 02 мая 2024, 15:33
2237
1

В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины

Украинский вратарь пропустил два гола в полуфинальном матче ЛЧ

02 мая 2024, 15:12 | Обновлено 02 мая 2024, 15:33
2237
1
В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

По информации испанского издания Relevo, в матче с «Баварией» можно было увидеть, как тренерский штаб «галактикос» упрекнул Лунина за некоторые ошибки в поединке. К примеру, перед голом Сане украинец отдал длинный пас вместо короткого, что привело к потере и пропущенному голу.

Отмечается, что тренерский штаб «Реала» замечает, что защитники команды чувствуют неуверенность без Куртуа, особенно при игре в воздухе и единоборствах, где Лунин часто ошибается.

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Alex86 1
Ой чую сядет он обратно на лавку как пару матчей норм сыграет основной и больше рискует особо не встать, особенно если у того травм не будет
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