В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины
Украинский вратарь пропустил два гола в полуфинальном матче ЛЧ
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
По информации испанского издания Relevo, в матче с «Баварией» можно было увидеть, как тренерский штаб «галактикос» упрекнул Лунина за некоторые ошибки в поединке. К примеру, перед голом Сане украинец отдал длинный пас вместо короткого, что привело к потере и пропущенному голу.
Отмечается, что тренерский штаб «Реала» замечает, что защитники команды чувствуют неуверенность без Куртуа, особенно при игре в воздухе и единоборствах, где Лунин часто ошибается.
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