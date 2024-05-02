В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

По информации испанского издания Relevo, в матче с «Баварией» можно было увидеть, как тренерский штаб «галактикос» упрекнул Лунина за некоторые ошибки в поединке. К примеру, перед голом Сане украинец отдал длинный пас вместо короткого, что привело к потере и пропущенному голу.

Отмечается, что тренерский штаб «Реала» замечает, что защитники команды чувствуют неуверенность без Куртуа, особенно при игре в воздухе и единоборствах, где Лунин часто ошибается.