В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».