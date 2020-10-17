6-й тур
Днепр-1
0 : 0
Десна
18.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура украинской Премьер-лиги

  • 17.10.2020 17:18
  • 171 просмотр
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Днепр-1 – Десна. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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