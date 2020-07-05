Малиновский сыграл один час. Аталанта сумела переиграть в гостях Кальяри

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0). Единственный гол забил Луис Муриэль с пенальти.

«Дженоа» устроил феерический камбэк в игре против «Удинезе» (2:2), отыграв два мяча в самой концовке игры. В матче «Пармы» с «Фиорентиной» (1:2) было назначено три пенальти, и все реализованы.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома» (48), «Милан» (46), «Наполи» (45).

Серия A. 30-й тур

«Брешиа» – «Верона» – 2:0

Голы: Папетти, 52, Доннарумма, 90+6.

«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1

Гол: Муриэль, 27 (пен).

«Парма» – «Фиорентина» – 1:2

Голы: Куцка, 49 (пен). – Пульгар, 19 (пен.), 31 (пен.)

«Сампдория» – СПАЛ – 3:0

Голы: Линетти, 11, 45, Габбьядини, 45+3.

«Удинезе» – «Дженоа» – 2:2

Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7.

Турнирная таблица Серии A