Малиновский сыграл один час. Аталанта сумела переиграть в гостях Кальяри

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура.
Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0). Единственный гол забил Луис Муриэль с пенальти.
«Дженоа» устроил феерический камбэк в игре против «Удинезе» (2:2), отыграв два мяча в самой концовке игры. В матче «Пармы» с «Фиорентиной» (1:2) было назначено три пенальти, и все реализованы.
Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома» (48), «Милан» (46), «Наполи» (45).
Серия A. 30-й тур
«Брешиа» – «Верона» – 2:0
Голы: Папетти, 52, Доннарумма, 90+6.
«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1
Гол: Муриэль, 27 (пен).
«Парма» – «Фиорентина» – 1:2
Голы: Куцка, 49 (пен). – Пульгар, 19 (пен.), 31 (пен.)
«Сампдория» – СПАЛ – 3:0
Голы: Линетти, 11, 45, Габбьядини, 45+3.
«Удинезе» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7.
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.