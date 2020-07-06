Брешия – Эллас Верона – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Брешия» на своем поле всухую обыграла «Эллас Верону» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Брешия - Эллас Верона
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Доннарумма (Брешия).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Папетти (Брешия).
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Источник — Sport.ua
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