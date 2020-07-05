30-й тур
Брешия
2:0
Эллас Верона
05.07.2020, FT

Малиновский заработал пенальти. Аталанта сумела переиграть в гостях Кальяри

Клуб из Бергамо почти гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов

  • 05.07.2020 22:35
  • 2175 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский заработал пенальти. Аталанта сумела переиграть в гостях Кальяри
© Twitter

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0). Единственный гол забил Луис Муриэль с пенальти. 11-метровый заработал именно Руслан Малиновский.

«Дженоа» устроил феерический камбэк в игре против «Удинезе» (2:2), отыграв два мяча в самой концовке игры. В матче «Пармы» с «Фиорентиной» (1:2) было назначено три пенальти, и все реализованы.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома» (48), «Милан» (46), «Наполи» (45).

Серия A. 30-й тур

«Брешиа» – «Верона» – 2:0

Голы: Папетти, 52, Доннарумма, 90+6.

«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1

Гол: Муриэль, 27 (пен).

«Парма» – «Фиорентина» – 1:2

Голы: Куцка, 49 (пен). – Пульгар, 19 (пен.), 31 (пен.)

«Сампдория» – СПАЛ – 3:0

Голы: Линетти, 11, 45, Габбьядини, 45+3.

«Удинезе» – «Дженоа» – 2:2

Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7.

Турнирная таблица Серии A

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 22:52
    +5
    Аталанта с такой игрой еще за 2 место поборется!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 22:52
    +5
    Аталанта с такой игрой еще за 2 место поборется!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности