Удинезе – Дженоа – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 2:2.
Лучшие моменты матча Удинезе - Дженоа
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Горан Пандев (Дженоа).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Лазанья (Удинезе).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Удинезе).
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Источник — Sport.ua
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